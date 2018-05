Paula Quinteiro: "No aceptaré la consulta de En Marea sobre mi dimisión porque está viciada"

La diputada de En Marea Paula Quinteiro se ha convertido en la protagonista de la crisis interna de la formación que lidera la oposición tras un altercado con la Policía Local en Santiago el mes pasado. La mayoría de sus compañeros en el hemiciclo la respaldan, pero el Consello das Mareas, la dirección de la formación rupturista, convocará una consulta a las bases no vinculante sobre si debe renunciar, como le piden ese órgano y el portavoz Luís Villares. La también militante de Podemos mantiene su negativa ante un procedimiento interno "viciado" y critica al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por acusarla de actos vandálicos tras identificarse ante la Policía como diputada cuando era identificado uno de sus acompañantes por una alerta vecinal ante destrozos en coches. Ninguno fue denunciado.

- Rajoy la ha acusado de "romper espejos retrovisores en sus días de asueto". ¿Qué opina?

-Me parece muy grave que un presidente del Gobierno mienta con difamaciones falsas. Nunca participé en ningún acto vandálico. Todas las pruebas lo demuestran. Le exigiría que rectifique. Es intolerable que mienta. Es una mentira más que demuestra que el PP miente sistemáticamente para ocultar sus problemas internos. También miente con las pensiones, el paro, los recortes en educación...

- ¿Se ampara en la inmunidad parlamentaria? Se lo pregunto porque Feijóo acusó a Villares de lo mismo.

-Es obvio que sí.

- ¿Si fuese un diputado del PP el que exhibiese su carné de parlamentario ante la Policía, pedirían usted o En Marea su dimisión?

-No, porque no hice uso de ningún beneficio personal ni para beneficiar a otra persona. Solo me identifiqué como diputada, que es una obligación que tenemos. Yo solo medié en una situación tensa para solucionarla.

- Viendo el desgaste sufrido por En Marea, ¿por qué no se planteó dimitir?

-Sí me lo planteé. Personalmente me hubiese ahorrado bastantes disgustos y momentos difíciles, pero sería un error para En Marea. Si dimites por unas acusaciones falsas haciéndole el juego al PP, hoy soy yo y mañana podría ser otra compañera con una falsa noticia como la de hoy de Rajoy. Si tuviésemos que dimitir por algo falso sería darle una victoria al PP.

- ¿Entonces Villares le hace el juego al PP al pedirle que renuncie?

-No comparto sus opiniones, pero es un diputado más. Hay muchos otros con opiniones diferentes.

- ¿Qué le parece que se vaya a consultar a las bases de En Marea si debe dimitir? ¿Aceptará la decisión aunque no sea vinculante?

-Los mecanismos de consulta para esta cuestión no están regulados en ese procedimiento, que no es un revocatorio. Puede ser ilegítima en el sentido de que llevamos un mes y medio con un bombardeo mediático donde sale solo un relato y yo no hablé por responsabilidad. Si estuviese todos los días en los medios explicando mi relato, a lo mejor, o seguramente, el resultado de esa consulta sería diferente.

- No habló porque no quiso.

-Porque la polémica solo beneficiaba al PP.

- Usted siempre defendió la unidad popular y respetar la voluntad de las bases. De salir un resultado a favor de su renuncia, ¿sería coherente con esos principios no acatar el resultado?

-Nadie es imprescindible, pero no es justo porque los inscritos de En Marea tampoco son todos los que me votaron en unas primarias, los números son públicos y las diferencias son evidentes. Pero lo que me genera reticencias es que no es el procedimiento aprobado colectivamente para revocar cargos públicos. El revocatorio tiene otras garantías. Quien impulsa esta consulta en contra de muchas personas del espacio es una parte minoritaria, no el conjunto.

- ¿Aceptará el resultado?

-Sigo esperando que no se celebre porque incumple los estatutos. No tengo problema en someterme a que las bases hablen, pero no a un procedimiento viciado donde se mandó un correo a los inscritos en que se pedía mi dimisión y no se comunicaba el respaldo que tuve del grupo parlamentario.

- ¿No reconocerá como válido el resultado?

-No.

- ¿Se plantea que la expulsen al grupo mixto?

-No, en ningún caso.

- ¿ Habló con Villares tras la decisión del Consello das Mareas de convocar la consulta?

-Hablamos muchas veces en las reuniones del grupo.

- ¿Sobre eso o del día a día?

-Sobre esa cuestión también. Hay una mayoría del grupo que no entiende por qué se llegó a este punto. Hay diferencias, pero espero que se resuelvan.

- A su favor hay 10 diputados, por dos que apoyan a Villares. ¿Está este debilitado como portavoz?

-Nunca fui partidaria de entender que el liderazgo tuviese que tener más apoyos o menos, sino que la portavocía es un instrumento. El portavoz es secundario frente a dar los debates de forma colectiva. Luís puede ser un buen portavoz, pero...

- ¿Y un buen líder?

-Puede que también, pero siempre defendí liderazgos y portavocías horizontales y rotatorios y no lo digo por Luís.

- ¿Está rota En Marea?

-No, las diferencias son evidentes y muchas, pero vamos a llegar a acuerdos.

- Dijo que "lo delicado es que sea un sector minoritario de En Marea el que prolongue este asunto". ¿Quiénes son ese sector y por qué lo hacen?

-Quienes ostentan la coordinadora. La organización que más lo impulsa es Cerna. No sé por qué.

- Usted mantenía diferencias con la líder de Podemos, Carmen Santos, que la ha arropado. ¿Va a servir para potenciar la marca Podemos en En Marea?

-Con Carmen existieron diferencias políticas, pero siempre fue mi compañera. Le agradezco su apoyo. No me defendió por ser diputada de Podemos, sino porque entendía que se trataba de un caso injusto. También lo hizo gente que no es de Podemos.

- ¿Se siente responsable del deterioro de En Marea? Se lo pregunto porque Carmen Santos dijo que la gestión de este caso evidenciaba el fracaso del modelo de partido instrumental.

-No, no me siento. Fue un acontecimiento que hizo aflorar a lo mejor diferencias latentes que no eran tan públicas. El caso fue una gota más.

- Usted siempre ha defendido la unidad popular sin importar las siglas, pero Podemos quiere ahora que su marca figure en las papeletas municipales estableciendo coaliciones con las mareas. ¿Puede dividir el espacio rupturista?

-No. Para mí, las mareas fueron un referente porque aglutinaron a personas organizadas y no organizadas políticamente. En Podemos queremos que la unidad popular siga estando presente. No resumiría todo a la fórmula jurídica, la cuestión va más allá. Para mí, el nombre e incluso la fórmula jurídica son secundarios. Lo importante es mantener un espacio de unidad popular en que participemos todas en pie de igualdad. Y las mareas municipales dieron un ejemplo.