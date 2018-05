La Valedora pide la colaboración de la Cámara para efectuar su labor

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, reclamó ayer la "colaboración" de los distintos grupos del Parlamento para efectuar su labor de "defensa" de los derechos de los gallegos en una comparecencia en la que el BNG y En Marea reivindicaron "independencia" para esta institución.

"Esta Valedora no podrá solucionar todos los problemas que se le presenten ni hacerlo al gusto de todos. Pero les aseguro que no me rendiré", manifestó en la Cámara al dar cuenta del informe anual correspondiente al año 2017, que incluye 29.365 reclamaciones y más de 220 actuaciones de oficio.