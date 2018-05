Podemos da por cerrado el caso Quinteiro, a pesar de la consulta interna de En Marea

Podemos ha dado carpetazo al caso de Paula Quinteiro, la diputada que exhibió su carné de parlamentaria ante la Policía Local en un altercado Santiago, a pesar de que En Marea, el partido instrumental por el que la viguesa llegó al Parlamento, ha anunciado una consulta a sus bases sobre si debe dimitir. Para el partido morado, el asunto está "más que cerrado desde hace mucho tiempo". "Son ellos los que deben autorresponderse a sí mismos. Lo que nosotros queremos es centrarnos en los problemas de la gente y nos aburre infinitamente este tema", expuso la líder de Podemos en Galicia, Carmen Santos, que rechaza la renuncia de su compañera.

Santos también mostró sus discrepancias con el portavoz de En Marea, Luís Villares, sobre las alianzas rupturistas. La primera dio por fracasado el modelo de En Marea y defendió convertirla en una coalición, si bien ayer descartó abordar ese debate. Sí está abierto el modelo de colaboración entre las mareas locales y Podemos en las municipales.

Villares dijo el domingo que una coalición como la que propone Podemos no permitirá participar en política a quien no milite en un partido. "El señor Villares se presentó por un partido político, la fórmula jurídica da igual. Cualquier persona que quiera participar en política y tener un cargo se tiene que presentar en un partido. No conozco a ningún político, incluso el señor Villares, que tuviera ningún problema para presentarse", indicó antes de pedir "respeto" para las bases de Podemos, que apostaron por coaliciones "en tres ocasiones".