Esquerda Unida no se siente "aludida" por las críticas de Beiras al funcionamiento de En Marea

La coordinadora nacional de Esquerda Unida, Eva Solla, dice no sentirse "aludida" por las críticas del histórico dirigente nacionalista Xosé Manuel Beiras, quien el pasado sábado durante el plenario de En Marea censuró la actitud de aquellos diputados que se desligan del partido instrumental habiendo sido elegidos baja esta marca, lo que cree una "estafa" a los ciudadanos que los votaron.



Cuestionada por estas palabras durante una prensa celebrada este lunes, la también diputada de En Marea en el Parlamento de Galicia -que no asistió al plenario del pasado sábado- negó sentirse aludida por las declaraciones de Beiras.



"No, la verdad es que no. No me sentí aludida", ha indicado Solla, que también ha evitado pronunciarse sobre el cónclave de En Marea ."Ya dijimos que no haríamos ninguna valoración ni a esta intervención ni a un plenario en el que no participamos", ha insistido Solla ante las preguntas de los periodistas.



En concreto, Xosé Manuel Beiras tachó de "inaceptable" que existan diputados electos por En Marea que marquen distancia con la organización. "Siempre fui contrario a medidas disciplinarias, pero habrá que tomarlas", añadió, para luego recordar que los estatutos definidos en la Asamblea fundacional de Vigo establecen a En Marea como "partido instrumental de la unidad popular y de afiliación individual".



De este modo, en referencia a estas palabras del histórico político, Eva Solla ha incidido en que ni ella ni Esquerda Unida se sienten interpeladas por estas declaraciones que, además, cree que no generan "ningún problema".



"Estamos haciendo el trabajo político que es lo que nos compete. No vamos a valorar un plenario, un encuentro de una organización de la que no estuvimos participando ayer (por el sábado)", ha remarcado, para luego apuntar que "no hubo ningún cambio en la posición de EU en los últimos tiempos".



También ha sido preguntada por la llamada a la unidad pronunciada por el portavoz de En Marea, Luís Villares, que instó a que ninguno de los promotores de la organización se "quede fuera" para hacer avanzar el proyecto.



"Seguimos apostando por la confluencia, por el diálogo en las organizaciones políticas y por las mareas municipalistas de las que formamos parte; y no hay nada más que trasladar", concluyó Solla en una rueda de prensa en la que hasta en cinco ocasiones declinó pronunciarse sobre lo sucedido el pasado sábado.