Villares pide "lealtad" porque los "líos internos" les restan apoyos en las urnas

La ausencia de los tres "alcaldes del cambio" evidenció ayer en el plenario de En Marea que esta formación sigue fracturada. A la cumbre convocada en Santiago asistieron 240 inscritos, la mitad que en la anterior asamblea. Sin los críticos en la sala, su portavoz, Luís Villares, impuso sin apenas oposición su estrategia de cara a las elecciones municipales y la propuesta para reforzar el control sobre los diputados de En Marea en Madrid. Pero consciente de que allí faltaba una parte importante del espacio rupturista, Villares les lanzó un mensaje: "Si andamos con líos entre nosotros no le damos esperanza a los ciudadanos". Advirtió que la gente "premia la unidad" y, por eso, les instó a sumar "desde el trabajo y la lealtad".

En la última asamblea de En Marea, Villares obtuvo una exigua victoria al imponer sus tesis políticas con el 55 por ciento de votos. En ese momento, los alcaldes de Santiago, A Coruña y Ferrol ya le habían dado la espalda, después de que el exmagistrado se aliara en el último momento con las corrientes minoritarias para continuar como portavoz único frente al planteamiento de los regidores que pretendían rebajar su protagonismo con una dirección con tres cabezas visibles. Junto a los alcaldes, Villares se quedó también sin el apoyo de Anova, EU y Podemos. Xosé Manuel Beiras, sin embargo, se posicionó ayer al lado de Villares y recriminó que "falta unidad, inteligencia y disciplina" en la confluencia.

Ocho meses después esta división interna no se ha encauzado. "Hay un problema con las siglas", reconoció Villares. "¿Cómo que nosotros o vosotros? ¿No somos lo mismo? Tiene que haber integración", clamó en la clausura del plenario. El portavoz de En Marea dejó claro que "no reniega de ningún partido o de ninguna corriente: "todos suman desde el trabajo y la lealtad". Y, por eso llamó a "no perder ningún esfuerzo" y que "nadie de los que impulsaron En Marea quede fuera del proyecto". "La unidad le da miedo al PP. Juntos somos invencibles", proclamó.

Pero a esta llamada a la unidad, le sumó una advertencia:"si tenemos ideas comunes, las compartimos, si tenemos ideas diferentes las dejamos fuera del horario de oficina".

Y, en alusión a Podemos que quiere que su nombre figure en las candidaturas de las mareas de las ciudades, donde no haya un proyecto consolidado, Villares señaló que "si una marca es representativa es la que tiene que ver con la marea en cualquier de sus fórmulas".

En Marea se ofrece, de hecho, a coordinar y amparar las candidaturas de las mareas locales de cara a las elecciones locales de 2019. La idea es ejercer de "paraguas instrumental" para sumar votos de cara a las municipales. Se insistió en que se hará siempre respetando la "autonomía" de las mareas, pero precisamente éste es uno de los puntos de fricción con los alcaldes del cambio, que rechazan injerencias.

Además de la ausencia de los regidores, tampoco acudieron a la asamblea ni la líder de Podemos, Carmen Iglesias, que sí estuvo en el plenario de hace ocho meses, ni la coordinadora de EU, Yolanda Díaz. De los diputados del Congreso acudieron Miguel Anxo Fernán Vello y Alexandra Fernández. También acudió al plenario el exsecretario xeral del BNG, Xavier Vence.