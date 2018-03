Podemos exige su marca en las candidaturas de las Mareas de Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo

"Podemos Marea de Vigo" o "Marea de Vigo Podemos". Son las dos opciones que baraja el partido de Pablo Iglesias en Vigo para las elecciones municipales de 2019. Podemos quiere ir en coalición con las Mareas, y donde éstas no gobiernan exige que su marca forme parte del nombre de la candidatura. Sería el caso de la urbe olívica, pero también de Pontevedra, Ourense y Lugo, y otras localidades más pequeñas donde las Mareas no tienen alcalde. También reivindica que haya mujeres como cabezas de lista en los comicios del próximo año. No discutirá los candidatos de A Coruña, Santiago y Lugo, pero "la feminización de la política es una prioridad para Podemos" y esa apuesta debe visibilizarse con mujeres liderando las listas. En 2015, los siete cabezas de cartel de las Mareas fueron hombres.

La formación morada defiende que "donde no hay una marca consolidada,lo cual sucede donde las Mareas no gobiernan" puede cambiarse la denominación. Argumenta que "clarificando ante los electores que Podemos participa del proyecto" pueden recoger más papeletas. También reivindica que buena parte de los votos que estas mareas ya recibieron en 2015 eran de simpatizantes de Podemos.

"Hay gente que creía que votaba a Podemos con la papeleta de Marea de Vigo, cuando lo cierto es que Podemos no formaba parte de la candidatura, aunque desde fuera lo respaldamos", explican. Lo mismo sucedió en Ourense. Marea de Vigo tiene tres ediles (uno de EU y dos de Anova),Marea de Pontevedra cuenta con dos concejales, Ourense en Común situó a tres ediles y Lugo Novo, a 3. Ninguno de Podemos. La formación morada sí participó en el nacimiento de Lugo Novo, pero una crisis interna en esta confluencia, provocó su salida.

Las bases de Podemos están llamadas desde el próximo miércoles hasta el domingo 25 a opinar si el partido debe ir "en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio" y con la palabra "Podemos formando parte del nombre de la candidatura". La secretaria xeral de Podemos en Galicia, Carmen Santos, ya confirmó que habrá excepciones. No reclamarán cambiar la marca de Marea Atlántica, Compostela Aberta y Ferrol en Común por entender que allí gobiernan las confluencias y la marca está asentada. Además, estas tres mareas se oponen y no lo permitirían.

La dirección prevé que las bases apuesten por ir en coalición en las elecciones muncipales con las Mareas, una fórmula distinta a la de los comicios autonómicos, cuando Podemos se diluyó en En Marea, y ratifiquen que la marca morada debe formar parte del nombre de la candidatura. Entonces abrirán negociaciones con cada marea local para negociar la coalición y su cuota en las listas.