Festivos a golpe de consulta popular

Una consulta popular para elegir dos festivos locales. Esto es lo que ha convocado el gobierno de izquierdas de Cangas para determinar las fechas que pueden sustituir a los actuales festivos Viernes de los Dolores (23 de marzo) y Lunes del Cristo, que este año cae el 27 de agosto. Pero la iniciativa se ha encontrado con una fuerte contestación en los partidos de la oposición, que tachan de "populista" o "innecesaria" la medida.

La consulta no es vinculante y se celebrará en mayo. De ella saldrán las dos fechas a festejar para un período de tres años, de 2019 a 2021, aunque tendrán que pasar también por la aprobación del pleno municipal. Desde hace tiempo hay cierta polémica en Cangas por la elección de estos dos festivos locales. Una parte de los vecinos es partidaria de cambiar el Viernes de los Dolores por el día del Carmen, que es fiesta local en Moaña y en Bueu pero no en Cangas, aunque se celebra con una gran procesión marítima.

Como en cualquier proceso con urnas por el medio, en este caso también habrá presentación de candidaturas, campaña y votación. En la consulta podrán participar los mayores de 16 años censados en Cangas. Serán los propios vecinos los que tengan que presentar candidaturas sobre los días elegidos para convertirse en festivo local, pero con ciertas condiciones. Como que cuenten con un aval mínimo de 50 personas del censo y una breve explicación motiva sobre la elección. Y no vale atacar a otras candidaturas. Todas tienen que ser en positivo.

Los partidos de la oposición municipal no quieren saber nada de la iniciativa. Esgrimen desde la ilegalidad del proceso hasta la metodología del mismo, lo innecesario de la medida y las ganas de enmascarar la falta de acción del Gobierno local.

La Cofradía del Cristo a través de su presiente Manuel Gil ya anunció su rechazo a los movimientos para que el Viernes de los Dolores deje de ser festivo local. Por su parte, el presidente de la Cofradía de la Misericordia, que se ocupa también de la Virgen del Carmen, Carlos Hermelo, afirma que no ve lógica la consulta.

Por su parte, la población no ve tan desatinada la idea de una consulta popular para dilucidar la siempre polémica elección de los festivos locales.

El grupo municipal del PP, a través de su portavoz, José Enrique Sotelo, ya adelanta que solicitará un informe a la secretaria municipal y duda que puedan votar los jóvenes de 16 y 17 años, tal como prevé la alcaldía. Sotelo también sostiene que la ley establece que un alcalde podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda Local, previo acuerdo de la mayoría absoluta y autorización del Gobierno central.

"Si quieren ir en contra de la Iglesia que sean lo suficientemente valientes y lo digan", denunció el edil del PP.

Por su parte, el concejal socialista Alfredo Iglesias señala que en el pleno del 12 de agosto de 2016 donde dice el Concello que se aprobó la consulta popular para determinar los festivos locales, no ocurrió tal cosa. Afirma el portavoz socialista que eso no es lo que aparece en el acta y que la propuesta no explica su adecuación a marco legal alguno y que aparenta cierta confusión expositiva, metodológica y procidemental.