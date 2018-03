Una cena a ciegas

"Las verduras están a las seis y cuarto, la carne a las siete menos cuarto...", decían los camareros a los comensales al servir el plato. Obviamente las horas descritas no son horas, son referencias espaciales para que las personas con discapacidad visual sepan en qué lugar del plato está cada uno de los componentes del mismo: la carne, las patatas, las verduras... La descripción previa es la orientación perfecta para guiarse. Lo mismo con la ubicación del pan, de la copa de vino, del vaso de agua, la servilleta... Alumnado del CIFP Compostela recibió formación previa, con ayuda de personal de la ONCE, para preparar el banquete y saber cómo dar servicio a las personas ciegas invitadas. Entre los comensales de la cena celebrada ayer había gente con discapacidad visual y también sin esta discapacidad, que para vivir la experiencia inclusiva se pusieron un antifaz de modo que pudieron compartir una gala sin aplicar el sentido de la vista. En este caso, todos los demás.

"El objetivo era sensibilizar a los alumnos y alumnas para saber tratar a los clientes. Para poder hacerlo bien, hubo una formación previa. Los estudiantes de Alojamientos Turísticos, por ejemplo, aprendieron a acompañar a los clientes hasta la mesa. Ayudándoles con las referencias. Y así lo hicieron en el encuentro", cuenta Rosalía Carril, profesora de este ciclo formativo y asistente a la cena.

Una de las premisas: hablar directamente a la persona (no al acompañante) para explicarle la ubicación de cada uno de los elementos en la mesa y el orden de los platos. Y con un tono de voz normal. "Para nosotros fue complicado, al no tener la referencia visual. Difícil acertar con el tenedor, por ejemplo. También noté que al conversar gritábamos más en la mesa. Al final tiendes a hablar con los compañeros sentados a tu lado", cuenta Carril, una de las invitadas sin discapacidad visual, pero con antifaz.

A la cita acudieron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el director xeral de Inclusión Social de la Xunta, Arturo Parrado Puente; el delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez Pan; la subdirectora xeral de Formación Profesional, María Eugenia Pérez o el director del CIFP Compostela, Ramiro Esparís, así como alumnado y otros responsables del centro educativo y de la ONCE.