La nueva oferta de la Xunta no convence a los sindicatos de Justicia, que mantienen el paro

Por ahora, Xunta y sindicatos están separados por 85 euros al mes de distancia. La huelga en Justicia seguirá en los próximos días, al menos hasta que el Ejecutivo y las organizaciones vuelvan a citarse -aunque no se ha puesto fecha se baraja la semana que viene, el lunes- para un encuentro en el que continuar negociando en torno al punto económico, en el que se concentra, según señalan fuentes de la Administración, el "desacuerdo".

El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, explicó ayer, tras nueve horas de negociación con varios recesos, uno para comer, que plantearon a lo largo de la jornada dos ofertas y una tercera aceptando la linealidad, esta última "rondaría" los 105 euros al mes (1.260 euros al año para 2020) para cada uno de los cuerpos que empezaría a cobrarse este año y se completaría en tres, aunque no se llegó a hablar de cantidades anuales. Sin embargo, para los sindicatos la subida del Ejecutivo gallego está "muy lejos" de sus "expectativas". De hecho, reprochan a la Administración que bajaron "más de lo que ellos subieron": 35 euros en el caso de los sindicatos y "25 de media" la Xunta, según explican.

Ambas partes resaltaron antes de empezar el encuentro la voluntad negociadora tras una prolongada pausa desde el día 20. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Fejóo, ya había dejado traslucir tras la reunión del Consello de la Xunta la intención del Ejecutivo de elevar su oferta, que se tradujo ayer al final en dos formatos: una oferta de 118,7 euros más al mes para los gestores, 28,7 euros más que la manejada hasta ayer; 97,1 euros más para los tramitadores (21,1 por encima de la propuesta estudiada el día 20) y 93,6 para auxilio (25,6 más), de media un 35% más o, como alternativa, en el último momento, la opción de 105 euros lineales para todos los cuerpos, lo que se traduce en un incremento de masa salarial del 5% en ambos casos, según explicó el director xeral de Xustiza, quien enfatizó que se sumaría al casi 9% aprobado ayer por el Ejecutivo central y así en 2020 se situaría en el "entorno del 13%, que es", dijo, "lo que inicialmente se estaba reivindicando". "No hubo acuerdo pero hay buena voluntad de negociación", señaló.

Por su parte, los sindicatos se mostraron dispuestos a rebajar sus pretensiones hasta los 190 euros lineales al mes desde los 225 con los que partían a primera hora. En ese sentido, Manuel Díaz, miembro del comité de huelga y portavoz de dicho comité en la rueda de prensa, indicó que "la huelga continúa porque la Xunta, lejos de hacer el esfuerzo que se le está pidiendo desde todos los ámbitos", "está subiendo o incrementando muy poco las cantidades". "Nosotros estamos rebajando más nuestras peticiones que ellos subiendo sus ofertas", reiteró el miembro de UGT, quien avisó de que "si sigue así va a ser muy complicado que puedan llegar a ningún sitio".

La Xunta defiende que su oferta "cumpliría" el mandato parlamentario que "siempre" se les "reivindicó", ya que los funcionarios de Justicia gallegos quedarían "en la media por encima de o bien de los 19 territorios o bien de las 17 comunidades o las autonomías con competencia transferida y el territorio Ministerio", alega Martín. "Estamos en el promedio que se nos pidió", insistió el director xeral, que ayer acudió al encuentro con el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, y Beatriz Cuíña, secretaria xeral técnica de Vicepresidencia. "Ahora estamos un poco sorprendidos", concluyó Martín, dado que "parece que cambia el terreno de juego" y "tenemos que estar por encima de Asturias y por debajo de Cantabria".

Con la subida lineal, los funcionarios cobrarían de complemento autonómico transitorio y productividad unos 550 euros en 2020, lo que los situaría, según la tabla que el comité de huelga difundió el pasado febrero, en el cuarto puesto estatal en tramitadores y auxilios y en el octavo en gestores, aunque avisan de que esa tabla no incluye los aumentos de Madrid o Asturias, que hay negociaciones abiertas en otras zonas o los recortes en sus nóminas.

En uno de los puntos, las incapacidades temporales, ayer se aprobó el acuerdo estatal para todos los funcionarios. En relación al resto de los puntos, el Ejecutivo gallego cree que "hay acuerdo", aunque fuentes sindicales afirman que están "encauzados" pero no "cerrados".

Ayer la atención la centró la cuestión económica. "Cuando nos llevaron a un mes de huelga como es el caso no podemos ser optimistas ante quien sigue moviendo ficha de manera muy lenta y en un corto espacio. Nosotros necesitamos que se hagan movimientos más intensos para que nosotros podamos seguir yendo a un punto de encuentro pero no lo hacen", alegó Manuel Díaz, quien señaló que las cantidades que la Xunta plantea "si las pusieran en diciembre, a lo mejor estaríamos más cerca de llegar a un acuerdo". "Queremos estar donde estábamos en 2008. No queremos estar de primeros ni de segundos ni de terceros, pero no queremos estar tampoco donde nos quieren colocar ellos que es en los puestos de descenso o, como mucho, de promoción", criticó Díaz, para quien fue Alfonso Rueda el que "convocó" la huelga. "El convocó y él debe desconvocarla y el único modo de hacerlo es atendiendo con claridad al mandato parlamentario". Asimismo reprochó a la Xunta no proseguir hoy.

La Xunta cifró el seguimiento de la huelga (más de un mes) en un 38%, mientras para los sindicatos rondó "un 85% aproximadamente".