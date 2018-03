Numerosas mujeres hacen huelga en el Día de la Mujer de 2018. Unos 40 municipios gallegos acogen movilizaciones a lo largo de la jornada.



15.15Trabajadoras de grandes conserveras como Frinsa en Ribeira y Calvo en Carballo, ambas en la provincia de A Coruña, han secundado los paros parciales convocados en este día internacional de la mujer.



Así lo han confirmado en el primer caso fuentes de la empresa y en el segundo representantes de la plantilla, consultados por Europa Press. En Frinsa comenzaron ya con el paro en el turno de noche, mientras que en Calvo ha sido el de mediodía el elegido por empleadas para visibilizar sus reivindicaciones.





Frinsa tiene una plantilla de en torno a un millar de personas en Ribeira, con un porcentaje "muy elevado" de mujeres. Por su parte, el Grupo Calvo está presente en más de 70 países y cuenta con 4.800 empleados. En otras conserveras más pequeñas, como Grupo Cerdeimar, en Camariñas, que cuenta con 100 trabajadores, y Conservas de Pescados La Pureza, en Cariño, los paros no han sido secundados.





15.02 - El gremio de periodistas ha sido uno de los más involucrados en el Día de la Mujer de este año. La redacción de la CRTVG lucía de esta forma durante la mañana de hoy.



#DiaDeLaMujer

La redacción de la @crtvg, también se queda sin periodistas, que secundan la jornada de reivindiación feminista en España



As mulleres de Lalín sempre á altura!! #8 marzo huelga pic.twitter.com/0uX8TY53to — Rafa Cuiña (@Rafiklalin) 8 de marzo de 2018

As mulleres de Lalín sempre á altura!! #8 marzo huelga pic.twitter.com/0uX8TY53to — Rafa Cuiña (@Rafiklalin) 8 de marzo de 2018

#DiaDeLaMujer

Pese a la lluvia, las mujeres salen a la calle en Santiago de Compostela. Así ha sido la concentración en la Plaza do Obradoiro



Pese a la lluvia, las mujeres salen a la calle en Santiago de Compostela. Así ha sido la concentración en la Plaza do Obradoiro

#DiaDeLaMujer

Las conselleiras de la Xunta no hacen huelga. Aquí explican las razones ?? https://t.co/Tzz0LdbL6Y



Junto a @FeijooGalicia se han concentrado hoy 8M en Santiago



Junto a @FeijooGalicia se han concentrado hoy 8M en Santiago

#DiaDeLaMujer

La manifestación de, hoy 8M, en Vigo, una jornada histórica de reivincidación feminista

#DiaDeLaMujer

En Moaña, la concentración se ha celebrado ante el Concello: "¡Mulleres en loita!"



En Moaña, la concentración se ha celebrado ante el Concello: "¡Mulleres en loita!"

Batukada en Ourense para exigir igualdad y un mundo más justo en el #DiaDeLaMujer



Batukada en Ourense para exigir igualdad y un mundo más justo en el #DiaDeLaMujer

Na praza da Tabacaleira, escoitando o manifesto da #FolgaFeminista8M, coas compañeiras que loitan hoxe e coas que loitaron durante séculos para mudar esta cidade. Coas nosas #MulleresQueTransforman. pic.twitter.com/P5eZY9GHIp — Xulio Ferreiro (@XulioFerreiro) 8 de marzo de 2018

Alexandra Pérez Prieto ha compuesto el que podría ser el himno del #DiaDeLaMujer. Lo ha interpretado, hoy 8M, en las puertas del Concello de Monforte



Alexandra Pérez Prieto ha compuesto el que podría ser el himno del #DiaDeLaMujer. Lo ha interpretado, hoy 8M, en las puertas del Concello de Monforte

#DiaDeLaMujer

"Non son mortas, son asasinadas!". La manifestación en Pontevedra en una jornada de reivindicación feminista



"Non son mortas, son asasinadas!". La manifestación en Pontevedra en una jornada de reivindicación feminista

#DiaDeLaMujer

Los actos reivindicativos se producen por toda Galicia. En Cangas la manifestación se ha realizado ante el Concello



Los actos reivindicativos se producen por toda Galicia. En Cangas la manifestación se ha realizado ante el Concello

#DiaDeLaMujer

Panorámica de la concentración esta mañana en las puertas del MARCO de Vigo. Arrancaba a las 12 de la mañana



Panorámica de la concentración esta mañana en las puertas del MARCO de Vigo. Arrancaba a las 12 de la mañana

#DiaDeLaMujer

Concentración en la calle Príncipe de Vigo en el primero de los actos reivindicativos programados hoy en Vigo



Concentración en la calle Príncipe de Vigo en el primero de los actos reivindicativos programados hoy en Vigo

#DiaDeLaMujer

"Eu hoxe tamén paro. ¡Non queremos fotos! ¡Coidade do meu pequeno!" Un icono de la ciudad olívica, @DinoSetoVigo

se suma a la huelga feminista



"Eu hoxe tamén paro. ¡Non queremos fotos! ¡Coidade do meu pequeno!" Un icono de la ciudad olívica, @DinoSetoVigo se suma a la huelga feminista

As xornalistas de Vigo convocan unha concentración pola igualdade #8M ás 11.45 na Paz da Princesa e participarán nas concentracións sindicais de mediodía. Pola tarde participarán na manifestación que sairá ás 20.00 da Pza de Portuga #IgualdadeDePrensa#AsXornalistasParamos „ xornalistas (@xornalistas) 7 de marzo de 2018

Respectamos que se convoque unha folga para reivindicar a igualdade, pero agardamos que este Día da Muller marque un cambio na dinámica política e que a igualdade non se vexa como un campo de xogo para gañar votos, senón como unha prioridade que require de acordos #DíadaMuller pic.twitter.com/fVEhpZI3pP „ PP de Galicia (@ppdegalicia) 8 de marzo de 2018

O futuro é hoxe. O mundo sen mulleres non funciona. Pero querémonos vivas, iguais e visíbeis. Queremos unha Galiza con mulleres libres. Estamos cansas de estar cansas, fartas de brechas salariais, de violencias machistas. É tempo de feminismo#euparo #atéAcona pic.twitter.com/YfmkridGsp „ Ana Pontón (@anaponton) 7 de marzo de 2018

El alcalde de Lalín también comparte imágenes de la manifestación en el concello.Una impresionante foto del Obradoiro lleno de paraguas.Las mejores imágenes de las manifestaciones vividas en Galicia este mediodía. El sindicato CIG comparte imágenes de la movilización en Lugo, este mediodía.Las conselleiras de la Xunta no hacen huelga hoy y así explican sus motivos:Así pasó por el centro de Vigo.Más de mil personas estuvieron manifestándose en Moaña este mediodia.Con este ruido se vivió en Ourense la llegada de la marcha por el 8-M.El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, también quiso mostrar en redes sociales su presencia en la manifestación. En la imagen, escucha el manifiesto para la jornada de hoy.La diputada de En Marea, Paula Quintero, comparte esta imagen de la praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, abarrotada pese a la lluvia.En Monforte, la joven Alexandra Pérez Prieto interpretó este rap que compuso para el Día de la Mujer.En Twitter, bajo el hashtag #FolgaFeminista8M, los usuarios comparten imágenes de las concentraciones. Estas son imágenes de Ponteareas y Ferrol.Multitudinaria concentración en las calles del centro de Pontevedra.Así discurrió la manifestación por Lalín.Cangas, también abarrotada en esta jornada.Paro de las mujeres en Adolfo Domínguez.Así pasó la concentración frene al Marco.Caballero está hoy bastante más solo que de costumbre en rueda de prensa.Príncipe, el 'Sireno'... el centro de Vigo está abarrotado. La marcha se va ahora hacia García Barbón.Concentración también este mediodía en la sede de la Diputación de Pontevedra.Así arrancó la concentración en el centro de Vigo:El 'Dinoseto' también luce hoy cartel por el Día de la Mujer:Los trabajadores del astillero vigués de Armón también paran en solidaridad:Los hijos de las trabajadoras del Concello de Mos entran en el Ayuntamiento por el Día de la Mujer:Una dependienta de Príncipe cuelga un delantal en el exterior de su tienda.Así está la calle Príncipe en estos momentos. Foto de Ricardo Grobas:Las trabajadoras de la Editorial Galaxia ponen voz a un poema de Marilar Aleixandre.Más delantales en Vigo. Estos son de la calle Vázquez Varela.Hoy en FARO traemos la historia de Sabela Cebro , la capaz de estibadores a la que sus subordinados llaman 'Sabeliña':Floreano despertó de esta manera hoy, vistiendo el delantal:Así expone el Celta su compromiso con el Día de la Mujer:Las periodistas gallegas han seguido la huelga de manera multitudinaria. Habrá paros y concentraciones en todas las ciudades de la comunidad.El PP gallego, al igual que el resto del partido, no apoya la huelga feminista pero celebra la jornada:También Luis Villares , líder de En Marea La cuenta del PSdeG compartió la imagen de María Pierres siguiendo la huelga: Ana Pontón compartió en redes la campaña 'ate a cona' del BNG para el Día de la Mujer:En el centro de salud del Calvario hay servicios mínimos, solo atiende una pediatra esta mañana. Así lucía una de las puertas del edifcio.Hoy FARO publica un especial para el Día de la Mujer: bravas en un mundo de hombres , con el relato de seis gallegas trabajadoras.