Pastor: "Vivimos en una cultura machista que lo impregna todo"

La presidenta del Congreso de los Diputados, la popular Ana Pastor, respalda el movimiento MeToo surgido en Estados Unidos contra el acoso a las mujeres y denuncia la existencia de un machismo en la sociedad que lastra las oportunidades de estas, si bien criticó establecer categorías entre ellas. "Dividir a las mujeres en progresistas o no nos daña. Todas las mujeres de cualquier ideología sabemos que seguimos viviendo en una cultura machista que lo impregna todo y que el poder sigue en los hombres", expuso el martes por la noche en un encuentro organizado por Sigma-Dos en Madrid.

La convocatoria de la huelga feminista internacional hoy ha enfrentado a los partidos, en la que no participará Pastor, aunque sí acudirá a dos actos reivindicativos en favor de la igualdad. "Yo represento al poder legislativo, represento a todos. Tengo la misma posición que el Rey y que el presidente del Gobierno. El error ha sido convertir esto en un tema de partidos cuando es un tema de mujeres. Y, con todo el cariño, le digo que si yo fuera un hombre no me habría hecho esa pregunta", respondió a la pregunta de si se uniría al paro convocado hoy, según El Mundo.

En el citado acto, también explicó su simpatía hacia el movimiento MeToo. "Está habiendo un movimiento de mujeres que dice: ¡hasta aquí hemos llegado! Yo estoy feliz con el MeToo", dijo.

La presidenta de la Cámara Baja también se refirió al debate sobre la igualdad ayer antes de participar en una jornada sobre tecnología organizada por el Banco Popular, informa Europa Press. Considera que en España "queda mucho por hacer" para que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre. "Hay una cultura machista imperante", añadió sobre el país.

En declaraciones a los medios, pidió un cambio de mentalidad a los hombres para huir, por ejemplo, de "lamentables" estereotipos como que las mujeres son peores en matemáticas o en ciencias. "No queremos ser más que ninguno de los presentes, pero tampoco menos", añadió la diputada.

Los actos de hoy a los que acudirá Pastor son un coloquio sobre mujeres con un papel estacado en diversos campos y y la presentación de un premio periodístico a la escritora Mercedes Rico-Godoy.