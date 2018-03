"¿Tú qué eres: hombre o mujer? ¿Yo? Persona"

Desde saber quién era Simon de Beauvoir y lo que escribió, hasta la historia del feminismo, la comprensión de la violencia de género o la definición de conceptos: sexo, género o identidad y orientación sexual. Más de treinta centros educativos imparten una asignatura sobre igualdad. Para profesoras involucradas en este tema, existe cierta "involución" en las nuevas generaciones en temas de control y libertad, influencias del amor romántico, los celos... El alumnado lo entiende perfectamente cuando se les explica pero la sociedad le sigue mandando mensajes que afianzan lo anterior.

Un ponente especializado en temas de igualdad preguntó a un alumno al inicio de una charla en el instituto Carlos Casares. "¿Y tú que eres: hombre o mujer?". Y el estudiante, de 1º de ESO (13 años) contestó: "¿Yo?.. Persona". Su profesora se quedó muy sorprendida por la respuesta. Y orgullosa. Muy orgullosa. "No me lo esperaba. Fue una grata sorpresa, claro. Ese día me di cuenta de que lo que trato de transmitirles en la asignatura de Igualdad de Género, de algún modo, estaba empezando a calar", expresa Mariló Camiña, profesora de Lengua y Literatura Española en este instituto de Vigo y que imparte también este curso una nueva materia de libre configuración sobre igualdad.

La construcción social del género, uno de los temas de la nueva asignatura, estaba detrás de la avispada respuesta del estudiante. "Intento que comprendan a Simon de Beauvoir para evitar los estereotipos en el rol de la mujer y del hombre. Explicamos la diferencia entre sexo y género; orientación e identidad sexual; conocer el colectivo LGBTI... Quiero que conozcan a mujeres influyentes, trabajamos la violencia de género y también la historia del feminismo", cuenta la profesora, que se formó durante años en temas de género por curiosidad personal y ahora tuvo la oportunidad de impartir esta asignatura. Prevenir la discriminación y corregir los estereotipos machistas son algunos de los retos de esta materia, que Galicia implantó antes que otras comunidades.

"Es una materia voluntaria pero yo lo que quiero es que el alumnado salga formado en igualdad, con documentación y argumentos", expresa Mariló. Tiene dos grupos, en 1º y en 2º de ESO. Son unos 60 estudiantes en total: tanto alumnos como alumnas. Tocan el tema de las nuevas masculinidades, las diversas formas de ser con perspectiva masculina (más allá de una sola). "Se sorprenden de que la palabra feminismo tenga una historia así detrás. Yo los veo muy receptivos, aprenden mucho y se involucran", cuenta Mariló. Por su interés personal en la materia, Mariló siempre trató de introducir temas relacionados con la misma en clase, de modo transversal. Mariló considera que en el tema de la igualdad, observando a las nuevas generaciones, "hay una cierta involución". "Tengo la sensación de que mi generación fue más liberal. Nosotros no admitíamos ciertos controles, vinculados al amor romántico, a los celos, que ahora sí se ven", expresa la profesora.

Considera que las nuevas tecnologías, para el tema de la igualdad a ciertas edades, no ayudan: al contrario, amplifican actitudes y comportamientos nefastos para la libertad individual. "Trabajando los temas lo entienden perfectamente. La cuestión es que, tras lo aprendido, las señales que les siguen enviando los medios y la sociedad, en general, afianzan las teorías anteriores, de modo que para ellos es contradictorio", concluye.