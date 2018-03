La oposición ve a un Feijóo "acorralado" y con prisas por abrir la sucesión de Rajoy

La oposición y el PPdeG discreparon ayer en su interpretación de la entrevista del presidente, Alberto Núñez Feijóo, en el programa Salvados, de La Sexta. Sus rivales políticos vieron a un dirigente "acorralado" y también "impaciente" por abrir la sucesión de Mariano Rajoy, pero el PPdeG incide en que le volvió a trasladar su "apoyo".

"Me duele y me entristece, como gallego, ver que la única referencia que hubo a Galicia y a los gallegos fue para decir que todos somos contrabandistas", señaló el portavoz de En Marea, Luís Villares. A su juicio, es "injusto" que "las únicas palabras que tenga de cariño" para "un país que le ha dado todo a su carrera política" sean "para decir" que los gallegos son "todos contrabandistas".

Según el dirigente de En Marea, se pudo ver "un Feijóo nervioso, impaciente por abrir la sucesión de Rajoy, hasta el punto de una irreverencia tal de marcarle un año de plazo para que decida qué hace con su futuro".

Por su parte, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, constató que él vio a "un presidente acorralado y sin capacidad de respuesta" mientras le "iban sacando los incendios, la brecha salarial o alguna foto de su historia". "Creo que Feijóo estaba contra las cuerdas", sentenció.

Sobre la sucesión de Rajoy, ha señalado que "eso lo tienen que valorar en el PP", antes de reiterar que el presidente gallego se mostró "acorralado y en situación incómoda".

La portavoz del BNG, Ana Pontón, sostuvo que Feijóo debe "una explicación" a los gallegos porque "no es digno" que presente a Galicia ante todo el Estado como un país en el que hay contrabandistas". "Lo relevante no es si Feijóo quiere o no suceder a Rajoy, sino que Galicia tiene un presidente que por sus ambiciones personales está desarrollando una estrategia de sumisión que conduce a Galicia a la irrelevancia política", denunció.

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, mostró una visión muy distinta a la de los dirigentes de la oposición. "No está por sustituir a alguien que, de momento, no ha manifestado otra cosa que la de querer terminar una legislatura complicada", dijo en referencia a Rajoy.