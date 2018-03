"No me vendas humo con la conciliación"

Fueron el alma de la fiesta reivindicativa que ayer se vivió en las calles de Vigo. Las mujeres de Batukada feminista, las Punkdereteiras y las Punkiereteiras amenizaron la marcha con sus cánticos, sus tambores y sus bailes. Levantaron los ánimos de los allí presentes con su versión feminista de Despacito, y el colofón fue poner letra y música al himno del 8-M: "O amor que eu quero non mata,o amor que eu quero respecta.Se ao chegar a casa preparo o xantar, se saio do curro para traballar, se coido da avoa, se vou á reunión,non me vendas fume coa conciliación".

"Vai ti, vou eu, vai ela,pra racha-lo sistema.Vai ti, vou eu, vai ela, polas que xa non berran.É do meu gosto, é da miña condición, o exterminio do machismo...esa é a nosa rebelión!". Así terminaba el himno gallego del 8-M que muchas mujeres empezaron a corear, mientras preguntaban a las vecinas de protesta: "¿Quienes son estas chicas? ¡Qué buenas son!".

Otras se fueron a casa cantando: "Fóra o patriarcado da nosa nación, se loitamos xuntas na erradicación, este 8 de marzo non vaias currar, / secunda esta folga faite respeitar. Vai tu, vai ela, polas que xa non berran".