Primeras multas de la Lei de Benestar Animal: más de 6.000 euros por tres perros que atacaron a un gato

En vigor desde el pasado 11 de enero, la Lei de Benestar Animal en Galicia deja ya la imposición de las primeras sanciones. El pasado 26 de enero una vecina de la ciudad de Pontevedra denunció que su gato había sido atacado por tres perros causándole graves heridas. No era la primera vez que ocurría dado que los canes escapaban con frecuencia de la vivienda de su propietaria. Además de informar a la dueña de que puede reclamar por la vía civil los gastos veterinarios, los agentes de la Policía Local actuaron de oficio y comprobaron la situación de estos perros.

Ese mismo día los agentes se personaron en el domicilio de los dueños de los animales, comprobando que se trata de tres perros de raza peligrosa, concretamente unos staffordshire bull terrier. Tras su identificación se comprobó que dos de ellos son propiedad de los inquilinos de la vivienda y el tercero consta a nombre de un vecino de León no acreditándose la comunicación al registro de venta, el traspaso o la donación del animal por lo que se impuso (tanto al anterior propietario como al actual poseedor) dos infracciones graves por ello (entre 501 y 1.000 euros).

Los agentes pidieron otra documentación, como el seguro obligatorio, y pese a que acudieron en varias ocasiones al domicilio no obtuvieron respuesta. Por ello se les impuso otra sanción grave (entre 501 y 1.000 euros) por no disponer de seguro; otra infracción muy grave por no tomar las medidas para evitar que causen daños o dañen a otros animales o a personas (entre 5.001 y 30.000 euros) y dos infracciones leves por no tener actualizados los datos de los registros (entre 100 y 500 euros). Y es que la nueva ley también exige que las instalaciones de este tipo de animales eviten no solo su huida sino el contacto externo con ellos.

La nueva norma aumenta la protección sobre animales y mascotas y también las cuantías de las sanciones, algo que quieren destacar desde la Policía Local de Pontevedra que ya ha tramitado las primeras denuncias por incumplimientos. Desde la Jefatura quieren remarcar, sobre todo, la responsabilidad que supone tener una mascota, y más si se trata de un perro o cualquier otro animal peligroso. Pero subrayan, además, que las cuantías de las sanciones que se recogen en esta ley son muy elevadas.

Microchip

Desde la Policía Local de Pontevedra se llama la atención de los ciudadanos en cuanto a los cambios que recoge la nueva ley. Por ejemplo, la no identificación de los perros y otros animales que deben llevar el microchip obligatorio se consideraba hasta ahora una infracción leve y la sanción iba de 30 a 300 euros. Sin embargo, ahora se trata de un incumplimiento grave y la multa se dispara de un mínimo de 500 a 5.000 euros.

Como ejemplo cabe destacar que el pasado año, cuando todavía no estaba en vigor esta nueva ley, la Policía Local de Pontevedra tramitó un total de 144 infracciones en materia de animales domésticos y mascotas, la mayoría infracciones vinculada a la tenencia de perros cuya raza está catalogada como potencialmente peligrosa. En el caso de la ausencia de microchip se impusieron un total de 21 sanciones, la tercera más repetida.

¿Y cuál fue la infracción más repetida en Pontevedra el pasado año en cuanto a la tenencia de animales? Pues concretamente el portar perros catalogados como raza especialmente peligrosa sin cadena ni bozal. Ocurrió en 39 ocasiones, es decir, algo más de tres cada mes. A estas cifra habría que añadir otras 7 sanciones en el caso de perros de razas no peligrosas. La nueva ley recoge la prohibición específica de llevar animal sueltos en la vía pública (excepto en zonas rurales y siempre que no ocasionen daños, molestias o exista riesgo para persona u otros animales) y la cadena y el bozal puede permitir eludir estas multas superiores a los cinco mil euros al adoptar medidas que evitan que esos perros causen daños o ataquen a otras personas o animales. La sanción tiene su fondo en los cinco mil euros, pero puede llegar incluso hasta los 30.000, además de la correspondiente reclamación de daños por la vía civil.