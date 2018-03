Las mujeres gallegas en pie: "Sin igualdad no hay libertad"

Más de 15.000 personas se concentran en Vigo para visibilizar la realidad de las mujeres en la vida personal y en el mercado laboral. Como preludio de la huelga convocada para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, la marcha recorre la ciudad para exigir igualdad.

Con cánticos como "aquí se ve o feminimo galego" o "somos malas, podemos ser peores", la multitudinaria manifestación arrancaba del cruce de Vía Norte con Urzáiz cerca de las 12:30h. En la pancarta que encabezaba la comitiva se podía leer: "Para transformar a vida das mulleres". Tal fue la magnitud de la marcha que, media hora después, la cola conectaba la Plaza de Colón con Vía Norte

Mujeres de todas las edades, pero también muchos hombres y niños, dejan claro el mensaje de la jornada con lemas como: "Cando digo non é non", "o amor non é a hostia" o "os minutos de silencio non son solución".

No faltó la música y el ambiente festivo también en favor de la reivindicación.

El ánimo no decayó en ningún momento y la cabeza de la manifestación llegaba el Berbés poco antes de las 14:00h al grito de "sen igualdade non hai liberdade". Pero la fiesta no se frenó en ese momento, buena parte de los asistentes permanecen todavía reunidos.

En esta ocasión, la marcha se ha descentralizado dejando Santiago para "pasar por diferentes partes de la geografía gallega porque hay muchas realidades de las mujeres gallegas".

En el caso concreto de la comarca de Vigo los datos apuntan que el mercado laboral femenino es más precario, con menos contratos, más temporalidad y desempleo y una brecha salarial del 20%. Además, las pensiones de las mujeres de la comarca en 362 euros inferiores a las de los hombres.