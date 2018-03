Feijóo, en Salvados: "Es positivo para España que un presidente de Gobierno haya sido presidente autonómico"

"Creo que un presidente de Gobierno que haya sido presidente autonómico es positivo para España". Así opina el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,al ser preguntado por la posibilidad de que la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, fuese la sucesora, en el programa Salvados. Entonces inmediatamente Jordi Évole, le preguntó sí él sería un buen candidato a suceder a Mariano Rajoy, ya que también es presidente autonómico y el líder del PPdeG contestó: "Tras decir lo que acabó de decir, sería una contradicción decir lo contrario". Y añadió: "El presidente del Gobierno dirá dentro de un año que quiere hacer. Yo no le puedo contestar", en alusión a sus aspiraciones a ser el relevo de Rajoy a nivel estatal.



Évole ya había intentado sacarle al dirigente gallego algo más sobre sus planes de futuro, pero Feijóo se ciñó al guión: "No tengo información de que Rajoy vaya a dejar de serlo (presidente del PP y candidato). Toda la información que tengo que es es que quiere seguir". También afirmó que "no contempla la posibilidad" de que el presidente del Gobierno dé un paso atrás.





Interrogado por la huelga feminista del jueves, Feijóo se preguntó: "¿Por qué hay huelga este 8-M? Llevamos 40 años de Constitución y es la primera vez que se convoca una huelga por las diferencias salariales. Y hemos dado pasos a favor. El PSOE gobernó 22 años, ¿y no había en todos esos años brecha salarial?"."No usemos a las mujeres para que los partidos hagan determinados planteamientos", añadió.", aseveró.En una entrevista, grabada en el pueblo natal del presidene autonómico, Os Peares (Ourense), Jordi Évole intentó buscar posibles discrepancias del líder gallego con su partido y sacó a relucir las fotos de Feijóo con Marcial Dorado publicadas cuando era presidente de la Xunta pero tomadas mucho antes. Feijóo admitió quey rebeló que sabía de su existencia porque "la Agencia Tributaria encontró las fotos" en un registro policial en casa de Dorado y "el delegado del Gobierno" se lo contó. A Évole le llamó la atención que Feijóo supiera de esas fotos por el delegado del Gobierno porque "formaban parte de un sumario".Al periodista catalán también le pareció imposible que el hoy presidente de la Xunta no supiera en 1994 quién era Marcial Dorado, pues por aquel entonces había salido en los medios de comunicación en numerosas ocasiones por sus vínculos con el contrabando y el narcotráfico. Feijóo insistió que no lo sabía y que desde entonces ha aprendido, y antes de ir a una reunión o comida pregunta de quién se trata."Si yo supiese esto (las actividades delictivas de Dorado), ¿qué ganaba yo?. La verdad a veces puede no entenderse en toda su amplitud pero esa es la verdad. Y si usted me dice 'es usted un ingenuo', a estos efectos, no tenga la menor duda. Que he aprendido, también. Que", explicó Feijóo.En el transcurso de la entrevista, Évole regaló a Feijóo el libro de Nacho Carretero, "Fariña" , el cual un juez acaba de ordenar su secuestro, y le cuena que aparece citado en varios pasajes., le comenta Évole. "Sí, sí, eso me han dicho", le responde y luego cuenta que le pasaron los párrafos en los que se le menciona.