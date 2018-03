El 8-M, "el día libre" de las mujeres para exigir la igualdad real

Hace 43 años, el 90% de las mujeres de Islandia pararon el país. ¿Cómo? Se tomaron "el día libre" y dejaron de trabajar, de cuidar de sus hijos y de limpiar la casa. Para los hombres fue "un viernes largo". No daban abasto. Tenían que trabajar, pero también poner la comida en la mesa y cuidar de los niños porque ellas estaban de manifestación, reivindicando sus derechos. El resultado fue que un año después el Parlamento garantizaba por ley la igualdad salarial de hombres y mujeres, y en 1980 al frente del país estaba una mujer, la primera mujer presidenta en Europa y la primera en el mundo elegida democráticamente jefa de Estado. El próximo jueves, Día Internacional de la Mujer, las féminas de 150 países están llamadas a la huelga y las movilizaciones. Las españolas y gallegas, también. El objetivo es evidenciar, que si ellas paran, el país se para, y clamar contra la violencia machista, la brecha salarial, la precariedad laboral, los techos de cristal, ...

La huelga laboral, educativa y de cuidados está convocada por cientos de organizaciones de mujeres que conforman el Movimiento Feminista en España, y respaldada por sindicatos y organizaciones sociales varias. Los partidos de izquierda apoyan la iniciativa, pero PP y Ciudadanos se han desmarcado, y cuestionado el paro por entenderlo "ideológico".

Dieciocho gallegas, referentes en su sector, de edades diferentes y orígenes varios, coinciden en la necesidad de "visibilizar" la discriminación que todavía sufre la mujer a día de hoy. No todas están de acuerdo con el paro general, y no todas participarán en la huelga, pero todas urgen a tomar medidas para que la igualdad de hombres y mujeres sea real.

Medidas para conciliar la vida laboral y familiar, flexibilidad horaria en los trabajos, teletrabajo, igual sueldo que los hombres, más protección para las maltratadas, ... y más educación en igualdad. "Los niños no nacen machistas, se hacen", apunta Celia Torres, directiva de Xerais. Y Bertila Fernández, un referente de las asociaciones de padres, advierte de que en los colegios preocupa "el machismo" de los jóvenes.

Todas reclaman una reflexión de la sociedad sobre el papel de la mujer, y todas denuncian que la discriminación por razón de género persiste, en unos sectores más que en otros, pero no es cosa del pasado. "Los logros no están consolidados, y con la crisis hubo un retroceso", observa más de una.

También se ponen deberes, ser más valientes, valorarse más y exigir más respeto, y todas saben que el camino hacia la igualdad real es "largo" y no termina el 8-M. "Queda todavía mucho por hacer", lamentan.





África gonzález - Directora del Cinbio



"Las mujeres deben valorarse más y hacerse respetar y los hombres deben resituarse"

La catedrática de Vigo África González va a trabajar el jueves porque "tiene cosas que hacer", pero está de acuerdo con "dar visibilidad a la causa de la mujer" con el paro previsto. "Las mujeres debemos valorarnos más, hacernos respetar más, y ser valientes, si nuestra pareja no nos apoya, no hay que quejarse, hay que dejar al marido o al novio; y los hombres tiene que buscar su sitio, resituarse y participar, que no ayudar, en la educación de los hijos y las labores del hogar", expone. "No queremos ser iguales a los hombres, pero sí tener sus derechos", añade.









Carmen Avendaño - Presidenta de Érguete

"Todas las mujeres de Érguete haremos huelga, pues los machistas deben escucharnos"

"Por supuesto que haré huelga, así lo hemos decidido todas las mujeres de Érguete", anuncia Carmen Avendaño, quien considera que es "el momento de hacer una huelga por la igualdad real, pues los machistas deben visualizar las demandas de las mujeres". "A mis nietas siempre les digo que nosotras tenemos que hacer un esfuerzo doble solo por ser mujer" , cuenta Avendaño, quien piensa que a nivel laboral aún queda mucho por hacer, pues en las relaciones de pareja, los jóvenes "comparten más tareas y responsabilidades" que en épocas pasadas.







Celia Torres - Directora de promoción de Xerais

"La huelga del 8-M es una forma de visibilizar los problemas de las mujeres"

Hará huelga el jueves porque "queda tanto por hacer para alcanzar una igualdad real de hombres y mujeres". "Es una forma de visibilizar los problemas de las mujeres: la brecha salarial, las dificultades para optar a puestos de dirección, la complicada conciliación familiar y laboral, la mujer como objeto sexual ...". Celia Torres pone el acento en la educación: "Los niños no nacen machistas, se hacen".







Patricia García - Presidenta del grupo Femxa I

"Vivimos en una sociedad machista, se da por hecho que la mujer asume las tareas familiares"

La empresaria Patricia García no hará huelga, pero apoya la iniciativa del paro del 8-M y en su empresa respetará a quienes se sumen a la huelga porque "queda mucho por hacer": "Somos más, pero ganamos menos y no hay ninguna mujer al frente de las empresas del IBEX. Vivimos en una sociedad machista, se da por hecho que es la mujer la que carga con las tareas del hogar y el cuidado de hijos y padres".









Rosa Arcos - Federación de asociaciones de mujeres rurales

"El rural debe visibilizar el trabajo de las mujeres en las explotaciones y en el cuidado de mayores y niños"

"El rural debe visibilizar el trabajo callado y no remunerado de las mujeres, que además no se traduce en pensiones, en las explotaciones ganaderas y en el cuidado de mayores y niños", expone Rosa Arcos, que "por supuesto" hará huelga el jueves. Defiende que "la igualdad no entiende de ideologías". "Todas y todos, si queremos un mundo mejor, estamos concernidos por la igualdad", defiende.









Mª Bastida - Profesora de Organización de Empresas de la USC

"Debemos luchar por nuestros derechos, pero no quiero que me utilicen frentes anticapitalistas"

María Bastida aún no sabe qué hará el jueves, "quizás acudir a una concentración", porque suscribe "al 200%" que las mujeres deben luchar por "la igualdad real", pero "no es de manifestaciones" y no le gusta que la "manipulen frentes anticapitalistas". Y lanza la siguiente reflexión: "Mi generación creyó que los logros de nuestras madres eran inamovibles, pero son volátiles. Se está levantando una ola de neomachismo".







Lidia Monroy - Supervisora en la central de esterilización del Chuvi

"Las mujeres hacemos carambolas para compaginar trabajo y familia; si paramos, todo se va al tacho"

Lidia Monroy está dispuesta a unirse al paro del jueves, pero aún no sabe si con el paro de 2 horas o de jornada completa. "Tenemos que hacernos oír. Hacemos en el día a día auténticas carámbolas para compaginar trabajo y familia. Si nosotras paramos, esto se va al tacho", razona Monroy, quien a veces teme, observando el comportamiento de los más jóvenes, que "vamos hacia atrás. El gen machista que persiste".







Laura Álvarez - Primera de la promoción de Teleco 2017



"Todavía existe el prejuicio de que nosotras somos menos capaces pero confío que habrá avances"

Laura Álvarez, que trabaja en una empresa, aún se está pensando si parar el 8-M. No le convence lo de ir a la huelga, pero sí defiende que "hay que visibilizar que ni por asomo existe la igualdad con los hombres, y no hablo solo en el plano salarial". "En pleno siglo XXI todavía existe el prejuicio de que las mujeres somos menos capaces que los hombres, pero soy optimista, y confío que habrá avances".







Paula Dagá - Fundadora de Bialactis

"Necesitamos horarios flexibles y teletrabajo para ser madres y tener una carrera profesional"

Paula Dagá parará el 8-M porque "hay que visibilizar que la igualdad no es real, que los avances van lentos, pero juntas podemos lograrlo". La empresaria demanda "medidas de apoyo a las mujeres: permisos de maternidad más largos, apoyo a la lactancia, como lactarios en las empresas (su firma lo tiene), flexibilidad de horario y teletrabajo para las mujeres que quieren ser madres sin renunciar a una carrera profesional".







Alba Aguión - Bióloga y divulgadora científica

"Hay estereotipos que vencer, los niños dan por hecho que solo hombres van al Ártico, y no es así"

Alba Aguión, cuando estaba en Reino Unido, daba charlas en los colegios contando su experiencia en el Ártico y otros lugares. El día anterior, los niños dibujaban al científico de la expedición. "Nunca dibujaron a una mujer, al ser una aventura extrema, daban por hecho que era hombre". Con esta experiencia, Aguión evidencia que hay "estereotipos que vencer", pero el jueves por compromisos profesionales no podrá parar.







Beatriz Legerén - Profesora de C. Audiovisual

"Hemos retrocedido; el jueves celebraré el 8-M a mi manera: hablaré de igualdad en clase"

A Beatriz Legerén no le convence lo de ir a la huelga, así que el 8-M hablará de igualdad con sus alumnos de la facultad. ¿Por qué? Porque entiende que en los últimos años "ha habido un retroceso en materia de igualdad, hay una hipersexualización de la mujer, cada vez es más objeto". "Se está banalizando todo, y también a la mujer, la igualdad real empieza en la cabeza, siendo capaces de ponernos en la piel del otro".









Josefina Barros - Abogada de Vigo

"Fallamos en la educación, hoy hay chicas que aceptan que el novio las controle"

"Los logros de la mujer se alcanzaron a base de reinvidicaciones, y debemos continuar y ser más atrevidas", argumenta Josefina Barros para defender su sí a la huelga del 8-M. Barros además advierte "un retroceso" en comparación con su generación: "Chicas de hoy ven normal que su novio las controle; fallamos en la educación, fuimos muy permisivos y las nuevas generaciones se han vuelto más tradicionales".







Isabel Louro - Presidenta del colegio de notarios

"Somos más vulnerables; tengo dos hijos, pero por la noche, si tardan, temo por ella"

La notaria Isabel Louro aún no decidió qué hacer el 8-M, pero es consciente de que las mujeres "aún tienen mucho que camino que recorrer para una igualdad real". "Ya no tenemos que pedir permiso al marido para trabajar o abrir una cuenta, pero somos más vulnerables.Tengo dos hijos, y si tardan en regresar a casa, por quien temo es por ella. Las mujeres no debemos tener miedo de estar en la calle a las 2 de la madrugada".









Carmen Rodal - P. de las viudas demócratas de vigo

"Me rebelo contra la subida miserable de las pensiones y contra la desigualdad de la mujer"

Carmen Rodal está prejubilada, pero participará en los actos del 8-M porque ella se rebela "contra la subida miserable del 0,25 de las pensiones, pues las viudas sufrimos las pensiones más bajas, pero también contra la discriminación que sufre la mujer, y que solo por ser mujer, gana menos que un hombre". Rodal aboga por la independencia económica, "es una fuerza que nos ayuda a ser más iguales".







Alba Nogueira - Profesora de Dre. administrativo

"Queremos dar un golpe en la mesa porque con la crisis hubo una involución de derechos sociales "

Alba Nogueira hará el jueves los dos paros de dos horas convocados por su sindicato. Va a la huelga porque "las mujeres debemos dar un golpe encima de la mesa,debe ser una llamada de atención potente para abrir una reflexión sobre la discriminación que sufren las mujeres". "Con la crisis hubo una involución de los derechos sociales, que perjudica en especial a las mujeres", apunta esta profesora de la USC.







Bertila Fernandez - Vocal De Foanpas De Vigo



"Preocupa en los colegios el machismo increíble de los jóvenes; hay que educar en la igualdad"

"Creíamos que habíamos alcanzado la igualdad, pero está no se consolidó, y las nuevas generaciones no valoran los logros de las mujeres en tiempos pasados. Hay que retomar la educación en igualdad. Empieza a preocupar en los colegios el increíble machismo de algunos jóvenes", expone Bertila Fernández, que el jueves se unirá a los actos de reivindicación: "Es un grito de basta ya".







Rosa Aneiros - Escritora

"Paro porque puedo y por las mujeres que, queriendo, no podrán hacer huelga el jueves"

Rosa Aneiros hará huelga porque no ve motivos para no hacerla, solo razones para parar el jueves. "Paro porque puedo y por las mujeres que queriendo no podrán", esboza la escritora,quien advierte de "un retroceso en las mujeres más jóvenes, no son conscientes de la situación de desigualdad en la que viven, hemos avanzado pero aún tendremos que pelear mucho por la igualdad real".