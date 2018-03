Los facultativos se oponen a que se les recorte el sueldo por bajo rendimiento

La propuesta de carrera profesional de la Consellería de Sanidade se ha encontrado con el rechazo de los colegios médicos de Galicia. Todos coinciden en que no se debe bajar de sueldo y escalafón a un facultativo por disminuir su rendimiento, un criterio que tildan de "empresarial" y "desafortunado". Sin embargo, dentro del colectivo existen discrepancias sobre sí los ascensos pueden o no ser revocados. Mientras el Colegio de Médicos de Pontevedra defiende que los distintos grados de la carrera profesional deben ser irreversibles, es decir, que no se pueda bajar de nivel a ningún profesional, el presidente del Consello Galego de Médicos y responsable de los facultativos de Ourense, José Luis Jiménez, "entiende" que se pueda descender de categoría a un médico, pero no por bajo rendimiento, sino porque no está "capacitado".

"Debería acreditar sus condiciones físicas, psíquicas, continuar con su formación y mantener su compromiso con el sistema", explica. "Pero no estamos de acuerdo con que se les pueda bajar de grado por su rendimiento. Es un concepto absolutamente empresarial. Los médicos no estamos para rendir, sino para ayudar a los pacientes", añade Jiménez.

Y además aclara que si finalmente se establece un sistema en el que se pueda revocar un ascenso y bajar de salario a un médico, esas normas deben afectar solo a los médicos que se incorporen a la carrera profesional a partir de ahora, pero no a los facultativos que accedieron a algún grado con anterioridad.

Entre 2005 y 2009 se abrió un periodo extraordinario que permitió a los médicos del Sergas acceder a alguno de los grados de la carrera profesional y, por lo tanto, incrementar sus retribuciones, en función de la antigüedad. Y en 2009 se paralizó este proceso.

Jiménez defiende que no se deben cambiar las reglas del juego para los que ya tienen reconocido algún nivel.

La posición del presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Luis Villarino, es más crítica. "No estamos de acuerdo con la reversibilidad de los grados. Tienen que consolidarse", defiende. Denuncia que el hecho de que se pueda bajar de sueldo y categoría a un médico por reducir su rendimiento genera "un factor de incertidumbre" y advierte que no existen "garantías" sobre los criterios que se puedan utilizar. El responsable de los médicos pontevedreses pone de ejemplo: "Ahora estamos denunciando la saturación de las agendas en atención primaria. ¿Qué pasa si a un médico le ponen 50 ó 60 pacientes al día? ¿Le bajarán el sueldo por bajo rendimiento si no cumple?".

Pero no es lo único que disgusta a Villarino de la propuesta de carrera profesional Critica que se deje fuera de la carrera profesional a los médicos residentes. En su opinión, el tiempo de formación de los MIR debe computar dentro del grado inicial, que dura cinco años, y no tiene retribución complementaria. De esta manera, cuando consigan plaza, defiende el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, tendrán más fácil acceder al grado I, que ya supone un plus económico.

El sindicato médico O'mega también ha sido duro con la propuesta del Sergas. Denuncian que solo se podrá beneficiar de la carrera profesional el personal fijo, no el temporal ni el interino. Además rechazan que se pueda revocar el ascenso de categoría de un médico y tampoco están de acuerdo con la permanencia mínima que se pide para cada grado. "Es la peor carrera profesional de toda España", censuran.