"Dudo que alguien quiera comprar el pazo de Meirás"

Un portal inmobiliario ofreció hace dos semanas el pazo de Meirás a un precio de 8 millones de euros, pero Feijóo puso en duda la verosimilitud del anuncio. "No sé cuánto de serio hay, para mí muy poco. Dudo que alguien quiera comprar ese pazo cuando se está estudiando su posible incorporación al patrimonio público", dijo.

La propiedad de la familia del dictador Franco está protegida como Ben de Interese Cultural (BIC), por lo que los dueños deben comunicar a la Xunta su puesta a la venta. "No tenemos ninguna notificación y, por tanto, no hay proceso de venta", expuso Feijóo, que no aclaró si se expedientará a los Franco o si se investigará si la oferta es real.

Además, el presidente de la Xunta aseguró que "en poco tiempo" conocerán la propuesta del comité de expertos sobre su expropiación.