Los sindicatos tildan la propuesta de "despropósito"

La propuesta de la Consellería de Sanidade no ha gustado a los sindicatos. CIG, CCOO y UGT están en desacuerdo con la regulación de la carrera profesional planteada por el Sergas, que tildan de "despropósito".Aunque la Consellería de Sanidade asegura que la carrera profesional se aplicará a "fijos e interinos", los sindicatos entienden que no es así y avisan de que sería "discriminatorio" para los eventuales que no se beneficiasen de ascensos.

Según explica Javier Martínez, de UGT, los interinos pueden entrar al grado inicial, pero para acceder al grado I, que ya supone incremento salarial, deben llevar tres años con la plaza en propiedad.

"Reclamamos la carrera profesional para todos", defiende Ángel Cameselle de CCOO. La responsable de CIG-Saúde, María Xosé Abuín recuerda que existen sentencias de la UE que advierten que no puede haber discriminación entre eventuales y fijos.

También rechazan que a los médicos de más categoría se les pueda bajar de sueldo por su bajo rendimiento. "Es insólito", asegura Cameselle.

"La excelencia profesional no puede depender de que un determinado médico no esté de acuerdo con el director del hospital o con el partido político que gobierna", denuncia Javier Martínez. "Estamos radicalmente en contra", sentencia.

La distribución de los grados tampoco convence a los sindicatos. María Xosé Abuín, de la CIG, critica que el grado inicial de cinco años no suponga ningún incremento salarial.