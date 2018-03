Gradiant da un paso más en seguridad en el Mobile World Congress

Gradiant (Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia) llevó al Mobile World Congress de Barcelona su sistema de biometría facial: la identificación de personas a través del reconocimiento del rostro, muy útil en el acceso a lugares o a webs. Con clientes en diversos países, Gradiant mostró su sistema por primera vez en la sección emprendedora de la Mobile World Capital, que responde a las siglas 4YFN (Four Years From Now). Las aplicaciones de reconocimiento biométrico del centro tecnológico son empleadas en la actualidad por empresas y entidades en sectores como la banca, el comercio, la industria, la salud o las telecomunicaciones.

Los profesionales de Gradiant han ido un paso más allá en el encuentro internacional celebrado esta semana en Cataluña con la presentación de un sistema de detección de vida basado en la combinación de imagen 2D y 3D "fusionando la información procedente de la cámara RGB y de una cámara ToF", según explicaron desde la feria mundial de las nuevas tecnologías. La combinación de los sensores de profundidad de cámaras como estas ya está siendo integrada por Apple en dispositivos como el iPhoneX y podrían ser empleados también por otros fabricantes de smartphones en el futuro.

El uso de estas imágenes es un paso más en la seguridad de su tecnología de reconocimiento facial. Los profesionales de Gradiant desarrollan tecnologías biométricas de referencia a nivel mundial. El equipo del centro tecnológico obtuvo recientemente la puntuación más alta en la competición de la Conferencia Internacional de Biometría celebrada en Denver (Estados Unidos) el año pasado y en la que participaron 13 centros y empresas de todo el mundo.