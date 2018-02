La Xunta duplica los centros que harán la 'reválida' opcional de 6º de Primaria y ESO

Cerca de quince mil alumnos, casi 8.000 estudiantes de sexto de Primaria y menos de 7.000 de cuarto de la ESO, están llamados a hacer la 'reválida' opcional, que es la prueba de diágnóstico con que la Xunta quiere valorar el nivel de calidad de la enseñanza pública y en base a los resultados decidir cambios en sus políticas, si es necesario. En tercero de Primaria, la Consellería de Educación pretende que todos los alumnos, casi 23.000 de un total de 800 centros, hagan la prueba.

Desde el curso pasado, la 'reválida' no es obligatoria y no se traduce en una nota en el currículum educativo del alumno. Tras el rechazo que generaron estas pruebas ideadas en la etapa de Ignacio Wert, el Gobierno de Rajoy las redujo a pruebas de evaluación para que las comunidades testen el nivel de la enseñanza que prestan.

El curso pasado, en plena polémica, el departamento que dirige Román Rodríguez acordó que todos los alumnos de tercero de Primaria hiciesen la 'reválida', pero en sexto de Primaria y final de la ESO optó por una evaluación muestral, y seleccionó a 125 colegios de tercero de Primaria y 70 de ESO. Este curso, ha acordado ampliar la muestra, y así serán 290 colegios de sexto de Primaria y 160 de cuarto de ESO. Más del doble que en el curso pasado, al pasar de 195 a 450.

La elección de los centros se hace para que la muestra de los alumnos sea un reflejo de la realidad socioeconómica de Galicia, así hay colegios del rural y de la ciudad, colegios públicos y colegios privados, y centros pequeños y centros más grandes.

La muestra busca la máxima representatividad y equilibrio, para que los resultados podan extrapolarse al conjunto de la población escolar de los cursos evaluados.

La Xunta acaba de sacar el contrato para la impresión de los exámenes por 53.000 euros y en los pliegos se fija que las pruebas deben estar en los centros antes del 16 de mayo en el caso de las pruebas de tercero de Primaria, y antes del 22 de mayo, para los ejercicios de sexto de Primaria y de cuarto de la ESO.

Educación aún no publicó las fechas de realización de los ejercicios pero posiblemente será inmediatamente después de la llegada de los exámenes.

Los alumnos de tercero de Primaria, si sus padres acceden, deberán cubrir dos pruebas, una que mide su competencia en materia lingüística y otro su competencia matemática. Los estudiantes de sexto de Primaria se enfrentarán a cinco pruebas: lengua castellana, lengua gallega, lengua extranjera, matemáticas y ciencias y tecnología. Los alumnos de cuarto de ESO tendrán tres exámenes de Lengua (española, gallega e inglés), uno de matemáticas (académicas o aplicadas, según su especialidad) y el último evaluará su competencia social y cívica.

Los alumnos que realicen la prueba recibirán un informe de la Consellería de Educación, donde se valoran sus competencias y cuál es el resultado de sus exámenes en comparación con el resto de los estudiantes. Podrán saber si están por encima de la media, si flojean, o forman parte del grupo de los mejores estudiantes. El resultado no formará parte de su expediente académica. No cuenta como nota. Cada centro también recibirá un informe, donde descubrirán cuáles son las debilidades y fortalezas de sus alumnos, y su posición con respecto a la media de las puntuaciones de todos los centros. No sabrán cuál es la puntuación que reciben otros centros, pues la comparación siempre es con la media autonómica. Los resultados de las pruebas de diagnóstico del curso pasado se entregaron a comienzos del actual curso.

El Ministerio de Educación fija el marco general de las pruebas, y así cada examen tendrá una duración de 60 minutos, con descansos entre pruebas de un mínimo de 15 minutos. Asimismo indica que se realizarán durante cuatro días en el último trimestre, si bien las comunidades con lengua cooficial, como Galicia, pueden disponer de un día más. Junto a las pruebas ,se aplicará el cuestionario de contexto para el alumnado.

La Xunta, el año pasado, decidió concentrar las pruebas en solo dos días.