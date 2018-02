Santiago estrena una guardería donada por la fundación de Amancio Ortega

Santiago incorpora una escuela infantil de la red autonómica Galicia Azul que contará con 82 plazas donada por la fundación Amancio Ortega, dueño del imperio empresarial Inditex, y construida sobre terrenos cedidos por el concello compostelano. Esta organización se comprometió en 2012 a financiar la construcción de nueve centros, incluido este.

La vicepresidenta de la fundación y esposa de Ortega, Flora Pérez, visitó las instalaciones en su inauguración, en compañía del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Santiago, Martiño Noriega; y el conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela. El titular del Ejecutivo autonómico aseguró que en Galicia "no hay lista de espera para encontrar una plaza en una escuela infantil", según informa Europa Press, en alusión a que los padres que no logran acceso a un centro público reciben el "Bono Concilia" para costear una en una guardería concertada. "Cuando no tenemos una plaza sostenida por fondos públicos, damos un Bono Concilia para que puedan usar esos derechos en forma de cheque para una concertada", expuso antes de asegurar que Galicia es la comunidad con más cobertura para menores de tres años. Cifró las plazas ofertadas para el curso actual en 23.516.

Por su parte, el alcalde de Santiago agradeció a la fundación de Amancio Ortega la cesión de la escuela, sita en O Castiñeiriño, y recordó que el consistorio trata de completar la oferta autonómica con una propia, pues el crecimiento poblacional de la ciudad "no fue acompañado de dotaciones". Indicó que con la guardería que construirá en el barrio de Santa Marta y la anunciada por la Xunta en el de San Caetano harán que no exista lista de espera en la ciudad, situación negada por el titular del Ejecutivo.

Por parte de la fundación, Óscar Ortega agradeció la colaboración "a todas las administraciones que se han involucrado para llevar a cabo este proyecto".