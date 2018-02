Xunta y partidos urgen una fórmula que permita incorporar ya el Pazo de Meirás al patrimonio público

La Xunta y los partidos políticos gallegos reclaman que la comisión de expertos que estudia la incorporación del Pazo de Meirás al patrimonio público encuentre cuanto antes una fórmula que consiga este objetivo, ante la venta del inmueble por parte de los herederos de Franco.

Así, el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, apeló a la búsqueda de "alguna fórmula", en la comisión técnica de expertos, para que el Pazo de Meirás no pase "a manos privadas".

Tras un encuentro con empresarios en el Club Financiero de A Coruña, Alfonso Rueda se remitió a la reunión que mantiene este lunes la comisión técnica de expertos -que constituyó a finales del año pasado- y recordó que los objetivos son que el inmueble "no pase a manos privadas y encontrar alguna fórmula".

También abogó, pese a que se haya puesto a la venta el pazo, por "no desviarse del objetivo", en alusión al proceso iniciado para estudiar la incorporación del inmueble sin coste alguno para las arcas públicas, como así ha manifestado la Xunta. Ahora hay que centrarse, dijo, en que el grupo de trabajo "avance" y llegue a sus "conclusiones". "E intentar tener algún tipo de acción con independencia de lo que puedan hacer los propietarios", apuntó.

En esta línea se manifestó el portavoz del grupo parlamentario popular, Pedro Puy, quien recordó que esta comisión se constituyó a "petición" de su grupo para "recuperar al patrimonio público un bien que en su momento fue dedicado a vacaciones del dictador", con el fin de que, de forma "legal", sea "viable".

El dirigente popular destacó que el grupo creado es "muy solvente" y manifestó que la postura que mantiene el PP es la misma que la mantenida inicialmente: "Que la familia Franco no haga negocio con un bien que fue adquirido en un momento de la historia de España que hace dudar sobre la legitimidad de esa propiedad y que, en todo caso, fue cedido con una finalidad que remató hace más de 40 años".

"Entendemos que no se puede hacer negocio", aseveró Pedro Puy, quien ha vuelto a poner sobre la mesa que la opción "más fácil" sería que la familia entendiese que este bien tendría que pasar a manos de la Administración pública. "Sería una forma de reconocimiento de que esas no son maneras de adquirir un bien", expresó, si bien Puy admitió que "parece que no están por la labor".

Por su parte, el portavoz del grupo de En Marea, Luís Villares, puso el acento en que "una donación a punta de pistola es un atraco", una "extorsión, un atraco a mano armada" y, por lo tanto, "no es legítima".

Con estas palabras, espera que de la comisión de expertos salga una resolución para un inmueble adquirido de forma "ilegítima". "Lo que fue realmente un atraco (no puede) producir un beneficio a la familia Franco: fue expropiado a punta de pistola", aseveró Villares.

Por su parte, la diputada de En Marea Ánxeles Cuña, que recordó que su grupo presentó iniciativas al respecto, se ha hecho eco de la petición del Ayuntamiento de Sada para que se anule la compraventa de una donación "a mano armada".

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de A Coruña y concejala del BNG en el Ayuntamiento de Santiago, Goretti Sanmartín, ratificó que el organismo provincial presentará "en los próximos días" un "informe contundente" que abre la puerta a "vías legales para recuperar" el Pazo de Meirás "para el dominio público".

En declaraciones a los medios durante una protesta en Santiago para reclamar la permanencia en la ciudad de las estatuas del Pórtico de la Gloria, también en poder de los Franco, Goretti Sanmartín incidió en que la intención es "recuperar ese bien" con el objetivo de que "sea público", una cuestión para la que ha pedido "la colaboración de todas las administraciones".