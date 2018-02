Alfonso Rueda, sobre la huelga de Justicia: "No puedo hacer todo lo que nos piden los sindicatos"

El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha transmitido su confianza en que los sindicatos vuelvan a la mesa de negociación para acabar con la huelga en la Justicia, iniciada el 7 de febrero, e insiste en que la propuesta de la Xunta es adecuada porque permitirá que los salarios de los funcionarios se sitúen en la mitad de la tabla en el conjunto de las comunidades autónomas.

Alfonso Rueda en declaraciones a la Cadena SER ha afirmado que se está utilizando a los ciudadanos "como rehenes" y sostiene que "tiene que haber un acuerdo", porque no puede ser "un conflicto eterno".

"Yo me niego a pensar que esto sea un conflicto eterno. Por el bien general; por el bien de la justicia y por el bien de los ciudadanos que todos los días están tomados como rehenes en el sentido de que necesitan los servicios de la justicia y no se les están prestando, y por lo tanto esto tiene que tener un final".

Alfonso Rueda ha defendido que la responsabilidad de la Xunta de Galicia, pero también la suya personal, es tratar de llegar a un acuerdo. "Pero también mi responsabilidad, yo que manejo dinero de todos los gallegos y por lo tanto no puedo hacer todas las cosas que nos piden los sindicatos. Yo creo que la mayoría de la gente lo entiende".

El vicepresidente ha añadido que la Xunta nunca se levantó de la mesa y está dispuesto a retomar las negociaciones este mismo lunes, pero aclara que con los mismos interlocutores por parte de la Xunta, esto es, los directores generales de Xustiza y Función Pública, como máximos responsables de los temas objeto de la reivindicación de los sindicatos.

Ante las críticas formuladas por los sindicatos, Rueda ha pedido que se respete a los interlocutores de la Xunta y no se busquen excusas para no llegar a un acuerdo.

Huelga de mujeres el 8 de marzo

Por otra parte, preguntado sobre la huelga feminista convocada para el 8 de marzo, prefiere no utilizar el calificativo de "elitista" que figura en el argumentario del PP y se muestra a favor de las medidas para acabar con la discriminación de las mujeres.

"Como todas las huelgas, es respetable. Si se trata de reivindicar los derechos de las mujeres como trabajadoras, los primeros en hacerlo somos nosotros", ha asegurado, pero matizando que "hay muchos mecanismos de hacerlo". "Apoyemos o no la huelga, en mi partido hay gente que está a favor, siempre vamos a encontrarnos en la defensa de esos derechos".

Y de forma contundente, ha afirmado que "el PP no es beligerante con el objetivo de esta fecha".

Candidatos a la alcaldía

Sobre la designación de candidatos a las alcaldías de cara a las municipales de 2019, Rueda, que también es presidente del PP de Pontevedra, ha asegurado que cuanto antes se nombren mejor.

"Cuanto antes, mejor, sobre todo cuando se va a poner a personas nuevas. Un plazo de un año sería razonable. En municipales la gente vota a las personas y las tiene que escuchar", ha añadido, admitiendo también que la batalla electoral en la provincia de Pontevedra será especialmente dura.

Sucesión de Feijóo

Preguntado sobre el futuro de Feijóo, el vicepresidente de la Xunta ha insistido en que el PPdG no está en la carrera por la sucesión de Feijóo, pero en todo caso no se descarta.

"En fin, bastante duro es el día a día, y últimamente más, para estar ocupado en esas cosas para las que falta muchísimo tiempo, y tienen que pasar muchísimas cosas. Pero por darle alguna cosa nueva que no digo nunca... yo no me descarto pero tampoco me incluyo", ha concluido.