Feijóo vincula las críticas de Puig a su propuesta de financiación con la situación interna del PSOE

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, replicó esta mañana a su homólogo socialista de Valencia, Ximo Puig, que horas antes tacho sus propuestas en materia de financiación autonómica de "aberraciones" y desafió su oposición a la condonación de la deuda de las comunidades, vía que seguirá defendiendo pese a la negativa del Ministerio de Hacienda. "Son propuestas llenas de sentido común y no debería ofenderse", replicó el dirigente gallego, que apuntó a los presidentes socialistas de Asturias y Aragón como dianas de Puig. "No va tanto por mí como por otros colegas del PSOE que defendieron nuestras propuestas. No creo que Puig quiera insultar a sus colegas de Aragón o Asturias.Si quiere hacerlo, allá él", añadio´.

Galicia defiende un sistema de financiación autonómica, cuya renovación dejó pendiente el Gobierno de Rajoy desde 2014, que prime la dispersión y el envejecimiento, al entender que son factores que encarecen la prestación de servicios públicos. Como ejemplo cita el transporte escolar, más costoso que en comunidades con la población más concentrada. Esa demanda es compartida con Castilla y León (PP), Asturias (PSOE) y Aragón (PSOE-Podemos). Las cuatro firmaron el lunes una declaración dirigida a Hacienda. Ese "frente" fue desautorizado también por el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara.

Además, Feijóo se opone por su "riesgo moral y económico" a aplicar una quita a las comunidades más endeudadas, como Cataluña y Valencia, y, aunque defiende que reciban ayuda, reclama que las autonomías que se ajustaron al límite de déficit y endeudamiento sean premiadas. El Gobierno ya descartó una quita, pero negocia una "reestructuración" de la deuda.

En un debate en las Corts valencianas, Puig exigió a Feijóo dar "menos lecciones" e insistió en criticar el sistema actual como culpable de la situación de su autonomía, gobernada antes de 2015-periodo en que se acumuló la mayor parte de la carga financiera- por el PP.

"Si tuviéramos la financiación de Galicia, tendríamos 19.000 millones de euros de deura y si Galicia tuviera la de la Comunitat Valenciana tendría 45.000", aseguró Puig. Valencia tiene 35.000 y Galicia 11.000.

"Algún presidente se molesta cuando su comunidad ya está siendo beneficiada por la condonación de los intereses de la deuda", respondió Feijóo a la prensa tras el Consello de la Xunta. "Se le condonan 12.000 millones", añadió.

"Me sorprende que un presidente sensato como el de Valencia diga cosas ofensivas para mí y para otros tres presidentes", finalizó.