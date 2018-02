Eliza Brichto muestra su felicidad tras recibir la respuesta de Zara // Jess Brichto

Un día. Ese ese el tiempo que ha tenido que esperar. La niña de 7 años, se convertía en solo 24 horas en todo un fenómeno viral después de que el diario británico Daily Mail publicase la carta que había enviado a la firma gallega para ser modelo del catálogo de niño de la marca Zara Kids.

Ha sido su madre, Jess Brichto, la que ha comunicado a través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook que la hermana mayor de Inditex había contactado con ellas para interesarse por Eliza y el contenido de su carta. "¡Buenas noticias! Hemos recibido una respuesta Zara", escribe en un breve texto en el que anuncia que las han invitado a visitar las oficinas centrales del gigante del textil en España. Un viaje que, según explica, harán "la próxima semana", probablemente el lunes.

En una conversación que este periódico ha posido mantener con la madre de Eliza Bricht, ha explicado que Inditex les ha dado pocos detalles sobre la visita a España, más allá de que "concoerá a los diseñadores de Zara Kids porque quieren hablar de su carta. Jess Brichto añade también que en el mensaje que han recibido está acompañdo de los datos de contacto de la agencia de modelos infantiles con la que trabaja la multinacional gallega.

Eliza Brichto, la joven que quiere posar con ropa de chico para Zara Kids // Cedida por Jess Brichto

Una carta convertida en fenómeno viral'



La carta de Eliza Brichto enviada a Amancio Ortega y a toda la cúpula directiva de Zara se ha convertido en un verdadero clamor en las redes sociales. La petición de la pequeña londinense a la que no le gustan los vestidos y sí la ropa de chico ha cautivado a miles de internautas, que esperaban una respuesta de la marca o del poco dado a manifestarse en público creador de Inditex. El texto, llegó a las oficinas centrales de Arteixo acompañada de unas fotos de la propia Eliza vestida con ropa de Zara niño.

Jess Brichto, su madre y portavoz de la pequeña, ha concedido varias entrevistas a medios británicos en los que explicaba qué llevó a Eliza a escribir la carta además de sentirse orgullosa por la determinación de su hija. "Eliza siempre ha sido ella misma y ha estado muy segura de lo que le gusta y de lo que no. Decidió que quería ser modelo de chico para demostrarle a las chicas también pueden llevar esa ropa, sobre todo porque temía que se lo estuviesen perdiendo".

Esta es la carta que envió Eliza Brichto envió a Zara:

La carta de Eliza Brichto que ha enviado a Amancio Ortega // Jess Brichto

"Querido Zara,

Mi nombre es Eliza y tengo siete años. Os escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podríais pensar que es bastante raro que una chica lleve ropa de chico, pero aún así déjenme contarles la historia. Cuando tenía cuatro años miraba la ropa de Zara Girls y no me convencía la ropa de niña, pero entonces eché un ojo a la ropa de chico y me encantó. Ahora Zara Boys es el único lugar al que voy de compras. Soy vuestra fan número uno, así que por favor aceptad mi petición para ser modelo de Zara Boys.

De Eliza."