El líder del PP de Santiago justifica haber lanzado basura al río Sar tras denunciar su falta de limpieza

Una denuncia sobre la suciedad en el río Sar de Santiago le ha estallado al portavoz municipal del PP y exalcalde, Agustín Hernández, que esta semana bajó a la orilla de este para recoger desechos y mostrarlos a un fotógrafo que retrató su denuncia. Tras cada instantánea, el que fuera conselleiro de Medio Ambiente lanzó al agua de nuevo la basura, hecho grabado en vídeo y que ha motivado la mofa y las críticas de la Alcaldía y de ciudadanos en las redes sociales.

Hernández alegó hoy, en respuesta a los periodistas, que "hubiera llevado una bolsa si tuviera previsto bajar al río" Sar, algo que no tenía planificado. "Quizás es cierto que hubiera llevado una bolsa si tuviera previsto bajar al río, que no lo tenía previsto. Una bolsa no, debería haber llevado muchísimas bolsas, porque mire que había basura allí", subrayó, según informa Europa Press.

Hernández tiró de retranca cuando le preguntaron qué le parecía que el alcalde de la ciudad, Martiño Noriega, tachase su comportamiento de "postureo". "Tuve unos colaboradores que no esperaba por la tarde del miércoles porque esa denuncia fue ampliamente difundida por el alcalde, los concejales y sus seguidores en las redes sociales, por lo que estoy satisfecho", manifestó.