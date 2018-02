Eliza Brichto, la niña inglesa que ha roto los esquemas de Zara con una carta

Eliza Brichto, la joven que quiere posar con ropa de chico para Zara Kids // Cedida por Jess Brichto

Eliza Brichto es una niña de 7 años de Londres a la que le gusta la moda. Hasta aquí, nada fuera de lo normal para una joven de su edad sino fuese porque ha saltado a las páginas de los periódicos de medio mundo después de enviarle una carta escrita de su puño y letra a Amancio Ortega, fundador del imperio Inditex, para hacerle una petición con la que quiere revolucionar el catálogo de Zara Kids, la marca infantil del buque insignia del grupo textil.

A Eliza no le gustan los vestidos y por eso le propone a la firma del grupo Inditex que la contrate como modelo para la línea de ropa de niños. "Una vez comentó que no le parecía justo que todos los modelos fuesen niños y que no dejasen que las niñas posasen con la ropa de ellos en sus fotos", explica Jess Brichto, su madre, al diario británico Daily Mail

Según ha detallado la madre, la 'pasión' de Eliza por la ropa de niño pudo surgir cuando la vistió "a la fuerza de dama de honor cuando tenía tres años". De hecho, la pequeña explica en su carta por qué empezó a vestirse con ropa de chico: "Cuando tenía cuatro años miraba la ropa de Zara Girls y no me convencía la ropa de niña, pero entonces eché un ojo a la ropa de chico y me encantó. Ahora Zara Boys es el único lugar al que voy de compras", escribe.

La madre de Eliza se muestra orgullosa de lo que ha conseguido su hija, que no ha dudado tampoco en enviarle a Amancio Ortega sus fotos vestida con la ropa masculina de Zara Kids. En un post de su perfil de Facebook espera, incluso, que Inditex responda a la oferta laboral que le ha hecho su hija en la carta.

Esta es la carta que envió Eliza Brichto envió a Zara:

"Querido Zara, Mi nombre es Eliza y tengo siete años. Os escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podríais pensar que es bastante raro que una chica lleve ropa de chico, pero aún así déjenme contarles la historia. Cuando tenía cuatro años miraba la ropa de Zara Girls y no me convencía la ropa de niña, pero entonces eché un ojo a la ropa de chico y me encantó. Ahora Zara Boys es el único lugar al que voy de compras. Soy vuestra fan número uno, así que por favor aceptad mi petición para ser modelo de Zara Boys. De Eliza."