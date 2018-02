Feijóo a los sindicatos de Justicia: "Les ofrecemos 1.000 euros más al año cuando hay gallegos que no cobran eso al mes"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, arremetió esta mañana contra los sindicatos por rechazar la última oferta económica que el Gobierno gallego puso sobre la mesa para poner fin al conflicto de Justicia. "Consideran ridícula una oferta salarial para pagarles 1.000 euros más al año cuando hay gallegos que no cobran eso al mes", denunció tras el Consello de la Xunta. "No me parece muy acertado", añadió.

Así, apeló al "sentido común" y a una negociación "honesta y leal" y rechazó la intermediación del Consello Galego de Relacións Laborais, tal y como demandan los sindicatos. Feijóo mostró esta mañana la tabla comparativa de los salarios de los trabajadores de justicia de las distintas comunidades autónomas. Y señaló que el personal de gestión se colocaría con la subida salarial como el noveno que más cobra, el de tramitadores estaría en el octavo puesto y los auxilios serían los sextos con mayor sueldo de España. "Me da la sensación que los sindicatos de Justicia no representan el sentir de los trabajadores", aseguró Feijóo.

También se refirió en su comparecencia al informe de la Fiscalía de Galicia que avanza que no se ha podido demostrar la existencia de ninguna trama organizada tras los incendios que el pasado mes de octubre asolaron Galicia. Feijóo negó que él se hubiese referido a una posible trama. "Yo lo que dije y lo mantengo es que los actos incendiarios son actos terroristas, non son una gamberrada o una locura", señaló. Y cuestionó además que el fiscal de Medio Ambiente haya dicho que no hay grupos organizados tras los fuegos cuando la investigación no concluye hasta abril.

En cuanto a la nueva negativa del Gobierno al traspaso de la AP-9, el presidente de la Xunta reiteró que su postura sigue siendo que esa autopista debe transferirse a Galicia pero eludió reprobar al ministro de Fomento por vetar ese traspaso. "Honestamente hay que reconocer que el Gobierno que más atendió las propuestas de la Xunta es el Gobierno del que forma parte Íñigo de la Serna", destacó.

También mostró su preocupación por el próximo periodo de negociaciones en la UE para repartir los fondos europeos. Según explicó, "no será fácil" y existe el riesgo de que Galicia pierda recursos tanto por el Brexit como por la mayor convergencia de la comunidad autónoma con la media europea.