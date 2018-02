Galicia prepara una nueva ley para regular juegos y apuestas

Galicia elaborará una nueva ley del juego para adaptarla al siglo XXI, años después de que se regulase a nivel estatal el juego online y coincidiendo con el bum de las apuestas en la comunidad, que reguló esta práctica en 2012 y la amplió más allá de los eventos deportivos el año pasado. El PP lanzó ayer el proceso mediante una iniciativa parlamentaria en la que esgrime la necesidad de acometer la actualización de la norma de 1985 y reconoció su "preocupación especial por la ludopatía". "Pretendemos la regulación de la publicidad para proteger a los menores y a los sectores de la población más vulnerables", alegó la diputada Paula Prado.



Los populares aprobaron una proposición no de ley para instar a la Xunta a acometer la reforma legal, iniciativa apoyada por el BNG y rechazada por En Marea. Los socialistas se abstuvieron.



El texto reconoce la promesa del programa electoral del PP en 2016 para elaborar una "nueva Lei do Xogo de Galicia, adecuando la normativa gallega de juego a la realidad actual del sector del juego en España, de forma que responda a las necesidades actuales y que sea formulada con el máximo grado de consenso con el sector para posibilitar un adecuado desarrollo de esta actividad, respectando los derechos que pudiesen verse afectados por la misma, en particular el de los grupos más vulnerables (infancia y juventud)".



La proposición no cita específicamente la ludopatía ni la protección de los jóvenes, sino que insta a la Xunta a iniciar la elaboración de la nueva ley "manteniendo los imprescindibles controles que corresponden a la administración, en la búsqueda de la consecución de una conciencia general de lo que se entiende como juego responsable".



El bum de las apuestas en Galicia provocó que se elevase de 2.000 a 3.600 el tope de terminales situadas en cafeterías y bares y esa cifra casi se ha alcanzado ya. Mientras, las asociaciones de ayuda a ludópatas alertaron del efecto sobre los menores de una práctica potenciada mediante la publicidad con ganchos como los futbolistas Neymar o Cristiano Ronaldo o el tenista Rafael Nadal.



Dos de las mayores asociaciones atienden 80 consultas mensuales sobre comportamientos adictivos de jóvenes, veinte de las cuales afectan a menores de edad que vulneran la prohibición de apostar.



En la comisión Institucional, la diputada popular Paula Prado ha subrayado que considera "muy importante" esa reforma para una "mayor seguridad" de los colectivos vulnerables, como puedan ser menores, mediante mejoras en el "control" por parte de la administración de "los peligros" derivados de un abuso del juego, según informa Europa Press.

Así, cree necesario el "mayor consenso" para realizar cambios en aspectos como la publicidad, la cuantía de las fianzas que deben presentar las empresas o las modificaciones en el régimen sancionador para una mejor protección de personas ludópatas y menores.

"Nos preocupa especialmente la ludopatía", ha dejado claro Paula Prado, quien aboga por eliminar cualquier "incitación" al juego a menores. A modo de ejemplo, ha dicho que le parece "sorprendente" que en la televisión salga Neymar, al que los "niños admiran", "diciendo que se juegue al póker" en anuncios durante la interrupción de series juveniles.



A la espera del anteproyecto

Por su parte, la oposición ha coincidido en la necesidad de actualizar una ley hecha hace 33 años, si bien apunta que esperará a conocer la presentación del anteproyecto para realizar aportaciones. Luís Bará (BNG) se ha quejado de que "sin tiempo no era desde 1985" para reforma esta ley, al tiempo que ha mostrado su deseo de que la participación sea "más amplia que en el caso de la ley de espectáculos".

Entre otros aspecto, el nacionalista ha señalado que es "preocupante" el grado de empleo de apuestas electrónicas por gente joven, mientras cree que se debe prestar especial atención a la fiscalidad, ya que sostiene que hace falta un "control exhaustivo" para que no se pierdan ingresos por parte de la administración.

Por su parte, Carmen Santos (En Marea) ha censurado que no hay una "propuesta concreta" por parte del PP más allá de una iniciativa "vacía de contenido", que "no concreta cómo" se va modificar la ley de juego. Por ello, la diputada de En Marea avisa de que los "dramas ligados al juego patológico no se superan con las propuestas vacías como las del PP", y remarca que solo apoyará una nueva ley que "garantice que no se explotará la situación de personas en situación de vulnerabilidad".

Juan Díaz Villoslada (PSdeG) ha lamentado que el texto de 1985 se modificó unas "cinco o seis veces" a través de las leyes de acompañamiento a los presupuestos, lo que "tiene como consecuencia una desactualización normativa" en materia de juego, en vez de haber llevado a cabo un nuevo texto articulado en todo este tiempo de un mbito que ha "evolucionado en una forma absolutamente exponencial".

También se ha quejado el socialista de que si las propuestas van a partir de la comisión del juego de Galicia, esta solo está conformada por la Xunta y el sector empresarial, por lo que "o bien se modifica la comisión del juego o se da entrada a profesionales de prevención de ludopatías".

En respuesta, Paula Prado (PPdeG) ha apuntado al socialista la creación de un grupo específico en la comisión del juego para abordar la ludopatía y la protección a menores, en donde "se oirán a todos los sectores". Finalmente, ha valorado la postura del BNG como la más coherente de una iniciativa que busca el impulso de una reforma en la que "todos" coinciden y achaca a una posición "partidista" que PSdeG y En Marea no hayan votado a favor.