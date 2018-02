La oposición acusa a la Xunta de mentir por culpar de los fuegos a una trama de la que no existen pruebas

La oposición usó hoy la falta de evidencias sobre la existencia de grupos criminales que planificasen los incendios que en tres días de octubre quemaron casi 50.000 hectáreas y mataron a cuatro personas para atacar a la Xunta por "mentir", según En Marea y BNG, al acusar al "terrorismo incendiario" de los sucesos. El PSdeG rebajó el ataque y recordó que el Ejecutivo "sugería" como culpable esa supuesta trama. El PP, sin embargo, negó haber puesto el foco sobre una "trama".



La Fiscalía Superior de Galicia tiene "casi listo" el documento sobre los incendios y como había adelantado el fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García-Ortiz, no existen indicios sobre grupos organizados dedicados a quemar el monte, teoría que también echó por tierra el experto Juan Picos en su comparecencia en la comisión parlamentaria creada ad hoc.



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se cuidó de no usar el término "tramas" en alguna comparecencia, pero la declaración institucional de su Gobierno a mediados de octubre acusó a los "incendiarios" de "atacar" Galicia, poniendo el foco sobre la actividad delictiva intencionada, argumento utilizado por los gobiernos de Manuel Fraga (PP) y por el bipartito PSdeG-BNG. El Gobierno central de Mariano Rajoy sí consideró esa supuesta trama como una posible explicación a lo sucedido en octubre.



El portavoz de En Marea, Luís Villares, considera "desacreditada" la teoría de la Xunta y considera que la Fiscalía "hace caer una vez más la fachada de buena gestión" de Feijóo, al que acusó de "intentar crear un enemigo exterior" para eximirse de "todo tipo de responsabilidades", informa Europa Press.



Más dura incluso se mostró la líder del BNG, Ana Pontón, que considera que Feijóo "le debe una disculpa a los gallegos por haberles mentido durante la ola de fuegos" por "responsabilizar" de esto a "una supuesta trama incendiaria que no existía".



El portavoz parlamentario de PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, matizó que la existencia de una trama "era lo que sugería la Xunta" y recordó que su partido descartó ese extremo. "Una cuestión diferente es que existan imprudencias o comportamientos delictivos, pero que en ningún caso dan lugar a una organización o trama, que era lo que sugería la Xunta en un claro intento de crear un chivo expiatorio para eliminar de la conciencia pública la responsabilidad que pudiese tener la Xunta", expuso hoy, informa Europa Press.



Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, pidió abordar "con urgencia" los "múltiples factores" que la Fiscalía señala como posibles causantes de la ola de fuegos. Su formación difundió un mensaje en las redes sociales señalando a la oposición como únicos que sacaron a colación el término "trama".





"Hoy la oposición quiere acusarnos de difundir una teoría (la de una "trama incendiaria") que, tal y como recordó Pedro Puy en la comparecencia del presidente sobre los fuegos solo difundieron ellos", sostiene.