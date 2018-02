Feijóo: "No habrá quita a la deuda autonómica"

"Ha quedado claro que no va a haber ninguna quita en la deuda de las comunidades autónomas, vamos a seguir ayudando a las comunidades a que puedan pagar su deuda, pero no a cambio de que unas paguen y otras no paguen. No entra dentro de las propuestas. Y espero que todos estemos de acuerdo". Estas han sido las primeras declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando a la salida de la comida de Mariano Rajoy con los barones autonómicas, se le preguntó por la propuesta de Cristóbal Montoro de fijar quitas a la deuda de las comunidades autonómicas, una iniciativa que fue rechazada desde el principio por Galicia, pues beneficia claramente a ls comunidades incumplidoras, y perjudica a autonomías como la gallega que cumplieron con los límites de gasto imuestos y no abusaron de la deuda.

No habrá quitas, pero habrá una solución a la deuda, admitió Feijóo, al apuntar que ayudará a las comunidades incumplidoras a "pagar su deuda", con plazos más largos o mecanismos para reestructurar.

"Se ha aclarado. (La quita) no sería razonable. Los ciudadanos no entenderían que quienes deben, incluso los que deben más dinero, se

les condone esa deuda. Porque tendríamos muchas dificultades para explicar a los ciudadanos que deben seguir pagando impuestos. Si los que no pagan impuestos, se les perdona, los ciudadanos estarían en contra. Las comunidades tenemos que pagar la deuda, cosa distinta es buscar mecanismos para reestructurar la deuda, facilitar plazos para el pago de ea deuda, pero condonar, perdonar va en contra de cualquier principio moral y económico", explica Feijóo, quien también avanza que en breve el PP presentará una propuesta para revisar la financiación autonómica, igual que otro para hacer frente a la crisis demográfica, que afecta especialmente a Galicia, y una propuesta de pacto por el agua.

Feijóo defendió que el PP para remontar en las encuestas debe "traer propuestas, para que los ciudadanos mejoren su forma de vida y puedan llegar a finales de mes, y gobernar. Seguir haciendo propuestas en temas claves de nuestro país".

"Hemos hablado de demografía en primer lugar. Es uno de los temas fundamentales, no solo desde el punto de vista social, si no también económico. Los ingresos y los gastos dependen de la evolución de nuestra demografía.y espero que se presente una propuesta en este ámbit", explicó.

"Y hemos hablado de agua. Todos el año pasado tuvimos problemas de agua, pero la España mediterránea y una parte de la España del interior siguen teniendo problemas y hay un documento para plantear al PSOE y es muy oportuno ese documento", observó.

"Estamos preocupados por el futuro de esapaña. A nosotros nos preocupa la gente, aprovechemos para presentar propuestas y gobernar, y sacar adelante los presupuestos, ya que no hay contiendas electorales este año. Las elecciones son en el 19, gobernemos en el 18, lleguemos a acuerdos, y en el 19 los ciudadanos que decidan quien tiene más propuestas", reflexionó Feijóo.