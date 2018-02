La Xunta fija una altura máxima de dos pisos en las edificaciones de 215 ayuntamientos

A mediados de año, 215 concellos gallegos estrenarán nueva ordenación urbanística, una ordenación que fija alturas máximas de 10 metros para los edificios, ordena plantar árboles en las calles de más de 10 metros de largo y obliga a acabados "dignos" en las medianeras. Serán normas a cumplir para 49 municipios de menos de 5.000 habitantes, que ahora mismo carecen de plan, y para 166 que tienen planes antigüos sin adaptar a la última Lei do Solo. Para ellos, y mientras no aprueban su propio plan, la Consellería de Medio Ambiente redactó el Plan Básico Autonómico, que será de obligado cumplimiento en cuanto se apruebe en el Consello de la Xunta y que estará en vigor mientras los municipios no elaboren su propia norma, y puede ser mucho tiempo a la vista de que en la actualidad solo 3 de cada diez ayuntamientos tienen PGOU adaptado a las últimas normas urbanísticas. Este plan básico, explican desde el departamento de Beatriz Mato, les puede servir además de guía a los alcaldes cuando se pongan a redactar el suyo porque pretende ser "un modelo para construir lugares mejores" y porque recoge "toda las afecciones de las diferentes normas sectoriales que afectan al territorio: costas, aguas, infraetructuras" y ya se adapta a las últimas reformas normativas (directrices del territorio, ... ). En el marco de la lucha contra el feísmo urbanístico, el Plan Básico Autonómico fija criterios generales y estandar para la actividad constructiva:



| Construcciones de 10 metros. La altura máxima de los nuevos edificios será de 10 metros, pudiendo levantar planta baja y dos pisos. Se podrá obrar en parcelas donde se pueda trazar una conferencia de 8 metros, y si optan por galerías solo pueden sobresalir 60 centímetros, a partir de 3,6 metros del suelo y con el 75% de su superficie de vidrio. El plan también regula cómo han de ser las marquesinas, los toldos, las cornisas, los patios y los rótulos.

| Menos altura en suelo rural . La altura se reducirá a 7 metros en las construcciones que se levanten en suelo residencial extensivo, en suelo rural tradicional, suelo de núcleo rural común y suelo rústico. Es decir, en las zonas del rural gallego solo se permitirán viviendas de planta baja, con un primer piso y posibilidad de habilitar el bajo cubierta.

| Veto a las buhardillas. Como en el suelo rústico las viviendas son excepcionales y como no se quiere "desnaturalizar este suelo", la regulación y la protección es mayor. Eso sí, desde la Xunta insisten en que las medidas del Plan Básico son "elementales, de sentido común y generalmente aceptadas por la comunidad". Así se prohíben las buhardillas, usar piezas cerámicas en el revestimientos de los muros del cierre, donde se aconseja emplear granito, las cubiertas de las viviendas deben ser de teja, losa, cobre o cinc y no se permitirá "prolongar en el tiempo situaciones provisionales como paredes sin revestir o pintar ni edificios de plantas altas sobre una planta baja sin cerrar". Las casas sin terminar en cualquier tipo de suelo ya están vetadas por una ley autonómica, pero se reforzará la prohibición incluyéndola en el Plan Básico.

| Árboles de sombra. Las nuevas calles con un largo superior a 10 metros tendrá arbolado. "Se plantarán hileras de árboles si el ancho de la acera supera los 2,5 metros y con una separación máxima de 15 metros", y en las aceras más pequeñas se plantarán en "la banda destinada a aparcar". El Plan Básico Autonómico también regula que los parques o áreas recreativas deberán incorporar árboles autóctonos y será "obligatorio plantar árboles de sombra para propocionar la mayor sombra posible en verano".

| Vallados naturales. Las fincas edificadas podrán tener cierres para proteger su intimidad, pero la altura máxima será de 1,5 metros, y a partir de ahí, si se desea mayor protección se podrá elevar un metro más a cuenta de árboles o mallas metálicas. El material del cierre será "acorde con el ambiente". Por ejemplo, se prohíben "plantas que rompan con la armonía del paisaje" y los elementos metálicos deben "mantenerse en perfecto estado de conservación y ser retirados o sustituidos cuando presenten imperfecciones significativas difícilmente reparables". La Xunta también establece que si en la zona existe un tipo específico de vallado debe optarse por este modelo, y en la medida de lo posible favorecer "vallados de elementos vegetales autóctonos o naturales"

| Integración paisajística de los establos. Habida cuenta de que el Plan Básico Autonómica ordenará la construcción del rural gallego, la Xunta no se olvidó de los establos, los cobertizos o los garages porque pretende que también "se adecúen al entorno paisajístico". La naturaleza es un atractivo turístico, y cuadras de ladrillos y sin pintar no pueden estropear la vista. El Plan Básico Autonómico expone que si para su construcción se usan ladrillos o hormigón prefabricado será "obligatorio enfoscar o encintarlos tanto en su exterior como en su interior".

| "Acabado digno para las medianeras". La Consellería de Medio Ambiente quiere "cuidar la imagen exterior" de los núcleos urbanos, y por ello quiere erradicar esas medianeras tan feas que todos hemos visto en cualquier concello. Las paredes laterales de los edificios, donde se no termina construyendo a su lado, deben "tener un acabado digno y de suficiente calidad constructiva". El Plan prohibirá "expresamente dejar el ladrillo de construcción de tabiques a la vista". Obliga a "revestir y pintar" las medianeras y veta "dejar a la vista el material aislante". La Xunta propone en los municipios con muchas medianeras a la vista impulsar "planes para su eliminación, integración un ocultación con soluciones arquitectónicas, pictóricas o de revegetación". En Vigo, por ejemplo, se pintan murales que han embellecido la urbe.