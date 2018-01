Unanimidad política en Galicia para abaratar el combustible

Todos los grupos parlamentarios han apoyado una iniciativa del PSdeG en la que se reclama a la Xunta un paquete de medidas ante el "fuerte" incremento de precios de combustibles en Galicia en comparación con el conjunto del Estado. Esta propuesta, defendida por el socialista Abel Losada en la comisión de Industria, también insta a reforzar y mejorar los mecanismos de control en este ámbito en el marco de las competencias autonómicas.

La votación de esta propuesta ha incluido un punto transaccionado con el PPdeG para "estrechar y potenciar" la colaboración con la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) con el fin de atajar las distorsiones existentes en Galicia. Durante el debate, Losada se ha quejado de que pese a que "Feijóo, Rueda y Tahoces dicen que están trabajando intensamente" en buscar una solución a esta cuestión, "el problema no se solventa".

Al respecto, el diputado socialista se ha referido a una encuesta en la que cuatro de cada diez empresarios admiten pactos de precios en el sector para demandar a los órganos de competencia que actúen ante esta situación, pues "es evidente que el ámbito público debería hacer algo".

Y es que Abel Losada asegura que este es un "problema muy grave" para los ciudadanos y las empresas, en lo tocante a la competitividad industrial.



Postura de los grupos

Marta Nóvoa (PPdeG) ha defendido que la Xunta "lleva años denunciando el problema" y ha reprochado a la oposición que "no debe ser fácil conseguir una solución" cuando "con ustedes los precios subían cada año". En este sentido, la popular asegura que el problema de precios tiene que ver con "la falta de competencia en el sector", por lo que la Xunta ha apostado por simplificar trámites para abrir nuevas gasolineras y establecer límites a las cuotas de mercado.

Con todo, Nóvoa valora "impulsar nuevas medidas" para evitar el "fuerte" incremento de precios, a la vez que cree que los organismos de competencia deben investigar esta situación y determinar a qué obedece esta "anormalidad".

Asimismo, Juan Merlo (En Marea) ha apoyado esta iniciativa, ya que demanda políticas que hagan frente a "las desventaja competitivas" que padecen las empresas gallegas por este motivo. También Noa Presas (BNG) exige "mayor concreción y capacidad de acción" ante esta problemática y considera "importante que los instrumentos de control en competencia funcionen".

Iniciativas rechazada

En otro orden de cosas, en esta comisión el PPdeG ha rechazado dos iniciativas del BNG y En Marea -apoyadas por toda la oposición-- relativas al sistema de interrumpibilidad eléctrica y el proyecto minero en Touro (A Coruña).

El Bloque demandaba a la Xunta la elaboración de un informe para evaluar las posibles repercusiones para Galicia de un cambio en el sistema de puja de interrumpibilidad --mecanismo por el que empresas electrointensivas reciben un incentivo por modular su consumo en momentos de saturación en la red-- con el fin de conseguir una mayor estabilidad en el sector que favorezca la fijación de empleo.

En cambio, los populares han dicho no apoyar esta iniciativa porque el Gobierno del Estado y autonómico "están trabajando en esto", por lo que "se están tomando medidas, pero "no se puede romper de un año para el otro" el modelo.

En lo tocante a la proposición no de ley de En Marea, se emplazaba a suspender cautelarmente los sondeos mineros en los ayuntamientos de Touro y O Pino mientras no se garantice que no afectan a los recursos hídricos de la zona. El diputado Pancho Casal ha denunciado también que la empresa minera realiza trabajos en fincas sin el permiso de los propietarios.

Moisés Blanco (PP) ha expuesto la negativa de su grupo a esta iniciativa porque "quiere que se paralice el proyecto incumpliendo la ley". Además, sostiene que la Xunta "está recabando" todos los informes ambientales pertinentes, mientras insta a denunciar si empresas entran en propiedades privadas sin consentimiento, porque "eso se resuelve en cero coma".