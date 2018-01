Feijóo afirma que Rajoy "por responsabilidad" no puede decir si se retira en 2020

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegura que Mariano Rajoy ha dado una "respuesta de libro" sobre su sucesión al asegurar que "a fecha de hoy" su intención es repetir como candidato en las próximas elecciones generales. "Imagínese que hubiese dicho lo contrario", ha exclamado, para añadir que el jefe del Ejecutivo solo anunciará su retirada cuando haya tomado esa decisión. Es más, ha recordado que aún faltan tres años para acabar la legislatura, un plazo que vale tanto para Feijóo como para el propio Rajoy.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, entre otros.

Al ser preguntado si se considera el sucesor natural de Rajoy, dado que en estos momentos es el único presidente con mayoría absoluta, ha contestado que "obviamente no" y, de hecho, ha recordado que en 2011 eran "ocho o nueve presidentes" con mayoría absoluta y entonces "nunca" se planteó esa cuestión.

Dicho esto, Feijóo ha indicado que no es él quién tiene mayoría absoluta sino el pueblo gallego, que ha decidido "dársela a un partido", algo que, a su juicio, "no es un activo" sino una "responsabilidad". "No, la respuesta es que no", ha respondido de nuevo, si bien no ha descartado competir en el futuro cuando Rajoy anuncie su marcha.

"Está muy claro. Me parece además un presidente que está cumpliendo sus funciones y le quedan casi tres años de legislatura. Empezar a hablar de lo que pueda ocurrir a partir de 2020 comprenderá que además de una pérdida de tiempo, es un planteamiento muy poco serio para un auditorio tan serio como éste", ha aseverado.

Preguntado si en caso de que Rajoy anuncie su retirada dará el paso para postularse, el presidente de la Xunta ha señalado que él pudo leer la respuesta de Rajoy cuando hace una semana le preguntaron si repetirá y ha enmarcado las interpretaciones que se dieron entre "el depende" y "el sabelotodo". "Hay un folio y medio hablando del depende o del sabelotodo, "A nosotros nos gusta más el depende. Para sabelotodo hay otros", ha exclamado.

En este sentido, ha subrayado que Rajoy "ha dado una respuesta de libro y de una enorme responsabilidad". "Y es que imagínese usted que hubiese dicho lo contrario", ha enfatizado, para desvelar que Rajoy le ha trasladado que anunciará su retirada en una rueda de prensa cuando lo haya decidido.

Y ha recreado el siguiente diálogo: "Un día me explicó un político que cuando se vaya dará una rueda de prensa y dirá, 'señores y señoras, comparezco ante ustedes para decirles que me he ido'. *Quiere decir usted que ya no va a seguir en política? Efectivamente, les he dicho que ya me he ido", ha manifestado. Según ha añadido, ese político "tiene mucha inteligencia" y "se llama Mariano Rajoy".

Feijóo ha confirmado que esto es lo que le ha dicho el propio Rajoy, que si "algún día" toma esa decisión de marcharse convocará una rueda de prensa para decir que ya ha tomado esa decisión. "Por tanto, esa pregunta en este contexto está clarísima, el presidente sigue, el presidente va a agotar la legislatura y en 2020 el presidente le va a responder a su pregunta. Pero a fecha de hoy ya le ha anticipado su respuesta", ha concluido.



Financiación autonómica

Por otra parte, el presidente de la Xunta de Galicia rechaza las quejas de gobiernos autonómicos como el de la Generalitat Valenciana por la financiación que recibe su comunidad cuando el actual Ejecutivo le ha condonado 11.000 millones de euros en intereses de la deuda, ha dicho, y cuando su partido, el PSOE, fue el que pactó el actual sistema.

"El Gobierno de la Generalitat se lo debería agradecer a este gobierno", acaba de decir o Feijóo, y se ha mostrado partidario de ayudar a las autonomías con dificultades, pero ha pedido a las que han sido ayudadas que lo reconozcan. "Si yo fuera el presidente de al Generalitat Valenciana, estaría más a favor de Rajoy que de Zapatero", ha agregado.

Núñez Feijóo ha defendido que el sistema autonómico no está agotado y que los problemas que pueda tener no son del "coche", sino de quien lo conduce y si respeta o no las normas de circulación, como tampoco el nombre que tenga el modelo, autonómico o federal. "Yo tengo más competencias que un land alemán, si queremos bajar un escaño y llamarlo federal, por un problema de nombres no debería quedar", ha dicho.

Dicho esto, ha asegurado que le sorprenden las críticas de las autonomías socialistas cuando su partido impulsó el actual modelo y cuando el Gobierno actual "entró al rescate" de varias de ellas con fondos de financiación y "condonando intereses". "Es un dato evidente: si Rajoy no hubiese entrado al rescate ni condonado intereses, la mayor parte de los proveedores de la Generalitat Valenciana estarían sin cobrar desde hace años", ha agregado.

Núñez Feijóo ha pedido al Gobierno de Rajoy que haga una propuesta de financiación como si fuera el responsable de gestionar la sanidad, la educación y los servicios sociales, pensando como si fuese un ejecutivo autonómico.

"Si responden así, seguro que su propuesta es adecuada. Si intenta que todos los presidentes autonómicos aplaudan su propuesta, va a tener dificultades", ha advertido.

Ha precisado así que el nuevo modelo no puede apoyarse en una financiación per cápita de los servicios; por ejemplo, en el caso de la sanidad, atendiendo al número de tarjetas sanitarias y no según las características de los usuarios porque una población envejecida gasta más que una joven. La sanidad cuestá más prestarla en una comunidad envejecida como Galicia que en otra, con menos mayores. Por ello, Galicia demanda una pieza separada para pactar la nueva financiación de la sanidad en la revisión del modelo autonómico.

El presidente de la Xunta ha pedido en cualquier caso que la reforma sea pactada entre PP y PSOE o que, de no haber acuerdo, no se apruebe. "O hay acuerdo o no hay financiación", ha insistido, y ha reclamado un "entendimiento" entre las cúpulas de ambos partidos y un consenso entre el Ejecutivo central y los autonómicos sobre la fórmula.

Presupuestos 2018

Por otra parte, al hilo de la reforma de la financiación, Feijóo ha recordado que las cuentas de las comunidades autónomas también dependen de que se aprueben nuevos Presupuestos Autonómicos, puesto que de aquí salen las transferencias que reciben, y se ha preguntado a quién conviene la actual situación de bloqueo en la negociación de unas nuevas cuentas.

"¿A quién le interesa que no haya Presupuestos? A España, no. "Al PSOE, ¿qué gana el PSOE? Tampoco puedo entender qué ganan el PNV o Ciudadanos", ha añadido el dirigente gallego, que ha subrayado que ningún presidente autonómico está contento con la prórroga sino al contrario. Se ha mostrado por ello convencido de que al final se aprobarán nuevos Presupuestos para 2018.

Núñez Feijóo ha aprovechado para defender la gran coalición que se va a reeditar en Alemania, el acuerdo entre los conservadores de Angela Merkel y los socialdemócratas de Martin Schulz. "Ese es el modelo", ha recalcado.

Por último, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aplaudió que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya seguido el dictamen del Consejo de Estado porque en ese caso Carles Puigdemont podría ser investido desde Bruselas. Además, ha dicho que la decisión del Tribunal Constitucional impidiendo una investidura desde la distancia da "tranquilidad" a los españoles y "confianza" en el alto tribunal.

El líder del PPdeG ha señalado que con esa decisión se impide que Puigdemont pueda utilizar los "resortes" del Estado de Derecho para incumplir la ley. Y ante el intenso debate abierto en el seno del TC -tras más de seis horas de reunión el pasado sábado para analizar el recurso del Ejecutivo--, ha afirmado que los gobiernos son los que deben tomar decisiones y "eso no se puede delegar en un tribunal".

"Hay una cosa indelegable para un gobierno, que es gobernar", ha proclamado, para añadir que si el Gobierno hubiese seguido a "pies juntillas" el informe del Consejo de Estado, en este momento no habría medidas cautelares para impedir la investidura de Puigdemont. A su entender, hay que "decidir en función del contexto" en el que hay que tomar la decisión.

Feijóo ha dicho que si se siguieran "criterios racionales", ahora en el Parlamento catalán lo que debería hacerse es proponer "a un diputado distinto al prófugo", en vez de "alargar el sainete y el espectáculo 'valleinclanesco'". "Me gustaría que ninguna Cámara vaya contra sus propios letrados o vaya contra la sentencia o las medidas cautelares del TC", ha enfatizado.