La Xunta exigirá al Estado los 320 millones pendientes aunque no haya presupuestos

La Xunta reclamará al Gobierno que transfiera igualmente a Galicia los 320 millones de euros que le corresponden de la financiación autonómica para este año aunque no se aprueben los Presupuestos del Estado. El Ministerio de Hacienda había prometido en julio de 2017 un incremento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas ante la previsión de una mayor recaudación de IVA e IRPF. Sin embargo, el departamento de Cristóbal Montoro avisó a principios de enero de que no podría transferir estos fondos hasta que no se aprobaran los presupuestos estatales, que se encuentran bloqueados por la falta de apoyos en el Congreso. Esto obligaría a recortar las cuentas gallegas que ya están aprobadas. Sin embargo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer en el Parlamento "tranquilidad" y aseguró que pedirá al Estado que apruebe la transferencia de los fondos que corresponden a Galicia mediante un decreto ley.

"No es la primera vez que, ante presupuestos prorrogados, las entregas a cuenta quedan condicionadas", dijo Feijóo quien aclaró que ya ocurrió lo mismo el pasado año. El titular de la Xunta advirtió que Galicia tiene "capacidad financiera para seguir ejecutando la totalidad del presupuesto". "Y en caso de que el PSOE vuelva otra vez a no querer los presupuestos del Estado siempre quedaría la posibilidad de un decreto ley", señaló.

El ministro de Hacienda fijó ayer como fecha límite para aprobar los presupuestos del Estado de 2018 en Consejo de Ministros la primera semana de abril, con el objetivo de evitar que su tramitación parlamentaria se solape con los del ejercicio 2019.

Los 321 millones de euros que corresponden a Galicia dentro del sistema de financiación autonómica no es la única partida que depende de la aprobación de las cuentas del Estado para este año 2018. Galicia debe recibir también 120 millones de euros para costear la subida de un 1% en el salario de los funcionarios. Sin embargo, el ministro de Hacienda ya garantizó que los empleados públicos se beneficiarán de este incremento en sus retribuciones aunque se tengan que prorrogar los presupuestos actuales.

Para el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, Feijóo es "pasivo y sumiso" y su posición para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica está "debilitada". Aludió a los 320 millones que pueden "desaparecer" del margen presupuestario de Galicia y a que todavía no se ha prorrogado el Impuesto de Patrimonio, lo que podría detraer a la comunidad gallega otros 70 millones de euros.

Pero Feijóo "tranquilizó" al portavoz socialista puesto que le aclaró que este año se liquidará el Impuesto de Patrimonio correspondiente al ejercicio 2017 y, por lo tanto, los ingresos "están blindados haya o no presupuesto". Y añadió que "queda todo el año" para prorrogar este tributo de cara a 2019.

A Fernández Leiceaga no le convencieron las explicaciones. "Usted lleva esta discusión al debate de su política impositiva que es un fracaso porque da regalos y no impulsa reformas", criticó.

"¿A usted le parece un regalo suprimiar el Impuesto de Sucesiones para el 99 por ciento de los gallegos?", le interpeló Feijóo, quien recordó que comunidades socialistas como Andalucía y Extremadura acaban de rebajar también este tributo.

El portavoz socialista, sin embargo, insistió en que el presidente de la Xunta da la imagen de que a Galicia "le sobran recursos" y lamentó que deja "pasar meses y meses sin que haya financiación nueva". "Parece que ha declarado una tregua. En vez de sacar la bandera de Galicia, usted saca la bandera blanca", criticó.





Núñez Feijóo - Presidente de la Xunta

"Mi nivel de exigencia es dos veces superior al de BNG y PSdeG con Zapatero"







Luís Villares - Portavoz de En Marea

"La sanidad gallega está colapsada por la gripe PP. Nos quitan la salud"







X. F. Leiceaga - Portavoz del PSdeG

"En vez de sacar la bandera de Galicia, Feijóo saca la bandera blanca"