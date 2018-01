Sindicatos médicos advierten de que la sobrecarga asistencial se prolonga "nueve meses al año"

El "deterioro" de atención primaria tiene un "efecto dominó" sobre los PACs y las urgencias hospitalarias, que se ven saturados. Ese es el diagnóstico de la plataforma de sindicatos médicos CESM-O´Mega, que sostiene que si "hace unos años las situaciones de colapso y sobrecarga asistencial" se limitaban a "fechas muy determinadas", ahora "se inician en junio" y son "constantes" hasta "finales de febrero". Como dijo el presidente de CESM Galicia, José María Escudeiro, "si el año tiene 12 meses, 9 estamos en emergencia permanente".

"Todos los años desde el verano hasta febrero el colapso es continuado" en primaria, sostienen, lo que hace que se creen listas de espera, se "repita" el ciclo y la situación se "agrave" en estas fechas, pese a que los sindicatos, citando a "expertos", dicen que el pico de la gripe "aún no ha llegado". Por ello, reprochan a los gestores el "abandono" de primaria, un servicio también al límite según el médico Antonio Otero, y consideran que la reforma de la Lei de Saúde "acentuará la marginación" de este nivel, cuyos profesionales, no sustituidos "en su inmensa mayoría" en vacaciones, se enfrentan a consultas "desbordadas", lo que repercute en los PAC y en urgencias. En estos servicios, señalan, los recursos están "dimensionados" para cierta demanda y abogan por que cuando "se espera o se detecta un incremento deben de habilitarse los recursos" para responder, "algo que no se hace", reprochan.

La saturación en las urgencias hospitalarias es "frecuente", indican, y "se repite y por lo tanto la mayoría de las veces es previsible". Marina Tallón, de Urgencias del CHUAC, explica que este servicio se ve en el medio de "la falta de recursos de atención primaria" y el problema de "drenaje" a planta de los pacientes.

Por su parte, en los PAC, explicó Secundino Barreira, del PAC de Pontevedra, se "nota mucho" la no inversión en primaria, por lo que instan a "revisar su dotación" y a compensar las "condiciones de penosidad" a sus trabajadores. De hecho, médicos de PAC de la EOXI de Vigo estudian movilizaciones para pedir "mejorar las condiciones laborales" y porque ante el "colapso" fueron "los grandes olvidados" sin refuerzos.

Los sindicatos CESM y O´Mega piden "descentralización" y "medios" para "evitar" que prosiga el "deterioro de la sanidad pública". "El fallo", recalcan, es de los "gestores".