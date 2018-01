Las mareas debatirán cómo trabajar de forma "coordinada" para las municipales

Las mareas municipalistas se volverán a reunir el próximo sábado, en este caso en Santiago, después del primer encuentro que mantuvieron en noviembre del pasado año en Ourense. El objetivo es avanzar en cómo trabajar de forma "coordinada" para impulsar los "objetivos comunes" después de las elecciones 2019.

El programa previsto incluye un debate sobre "el horizonte" y la "agenda del cambio", en el que está previsto, según explicaron fuentes de la red de las mareas municipalistas consultadas por Europa Press, hacer un balance sobre los últimos cuatro años de gestión en ayuntamientos como los de A Coruña, Santiago y Ferrol. También servirá para fijar retos comunes, en los que la municipalización de servicios sigue siendo la gran expectativa creada. La idea, explicaron los impulsores de este encuentro que clausurará el regidor compostelano, Martiño Noriega, es "seguir consolidando la red municipalista", pero de este encuentro también saldrá un documento con las conclusiones sobre las que avanzar. Las marcas propias de las distintas mareas no están en discusión y, de hecho, el líder de En Marea (la formación política referencia de las mareas a nivel autonómico), Luís Villares, ya manifestó que este partido respetaría la "autonomía" de cada una. "Creemos en la absoluta autonomía local", aseguraron, aunque ello "no significa no hacer política común, tener objetivos comunes y no trabajar en red".