Feijóo pide más inversión por cumplir el déficit y Rajoy responde: "No siempre hay premio"

Cinco días después, los presidentes del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volvieron a coincidir en un acto de inauguración de la ampliación de la AP-9. El primero fue en Vigo el pasado día 30 y ayer, en Santiago. Pero los discursos, pese a tratarse de ceremonias similares, no fueron exactamente los mismos. En medio de la polémica por la subida de peajes desde el 1 de enero para financiar las obras de la Autopista del Atlántico recién terminadas y puestas en servicio, Feijóo quiso recordar el compromiso del Gobierno central de que las nuevas infraestructuras proyectadas no se repercutirán en las tarifas. Y además, con la recuperación económica y el descenso del paro como tema de fondo, el titular de la Xunta soltó ante Rajoy que "Galicia es un buen lugar para invertir" dado que ha bajado el desempleo, las cuentas públicas están saneadas, el déficit controlado y se paga en plazo a los proveedores. "Lo único rentable, como en otras facetas de la vida, es hacer las cosas bien y luego si hay premio, mejor, y si no, tampoco pasa nada, pues lo importante es tener la conciencia tranquila", fue la respuesta que le dio el presidente del Gobierno español, sin comprometerse a más.

El Ejecutivo central aún no tiene garantizado que pueda aprobar los presupuestos de Estado para este año, pues el PP no tiene mayoría absoluta en el Congreso. De ahí que las cuentas no estén cerradas, ni mucho menos, a pesar de que el Gobierno ya haya presentado el proyecto de las cuentas.

Dado que ayer se conocieron los datos del paro, que registró un importante descenso anual en Galicia y en toda España, Feijóo celebró esa buena noticia, ya que también permitirá "tener más ingresos" para hacer más inversiones. Y como destino situó a Galicia, ya que cumple con el déficit, el desempleo ha descendido y se pagan en plazo las facturas. Rajoy agradeció el esfuerzo de Galicia en el control del déficit y por estar al día en el pago a los proveedores, dado que, precisó, el cumplimiento de los compromisos macroeconómicos ayuda a generar empleo y riqueza y que lo importante es hacer las cosas bien aunque no haya premio.

La ampliación de la AP-9 inaugurada ayer requirió una inversión de casi 85 millones de euros, repartidos entre la construcción de nuevos carriles en el tramo que funciona como circunvalación libre de peaje en Santiago, un nuevo acceso a la autovía que comunica con el aeropuerto y las nuevas salidas en Sigüeiro -a 15 quilómetros de la capital gallega-.

La financiación de estas obras, junto con la ampliación del puente de Rande, es lo que ha llevado a aumentar los peajes de la AP-9 desde el pasado 1 de enero, lo que ha generado un gran malestar entre los usuarios de la autopista. Rajoy no realizó referencia alguna a este incremento de las tarifas, aunque Feijóo le recordó el compromiso del Gobierno de no volver a repercutir en los peajes el coste de las obras pendientes en la Autopista del Atlántico, como el acceso a A Coruña o a la Cidade da Cultura en Santiago. "Tenemos el compromiso del Gobierno de que las nuevas infraestructuras no afectarán al incremento de peaje, sino que se harán con presupuesto del Estado", avanzó el titular de la Xunta, en lo que ha calificado como una "decisión justa y equitativa".

Al acto de inauguración acudieron además el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, conselleiros, diputados y senadores del PP y representantes de Audasa y de las empresas que ejecutaron las obras.