Ni presidente ni vicepresidente de Galicia comparecerán en la comisión de estudio de los incendios

La comisión parlamentaria de estudio sobre incendios tendrá cerca de 70 comparecientes, entre los que solo estará un conselleiro, la titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez. No contará ni con el presidente ni con el vicepresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

En una accidentada comisión para aprobar el plan de trabajo, que se ha tenido que suspender hasta en dos ocasiones -una durante más de una hora para negociar entre los grupos y otra para aclarar cómo realizar la votación-- el grupo mayoritario, el PP, ha accedido a incorporar algunas propuestas de la oposición. Así, se elevan las comparecencias hasta casi 70 y los informes a 44 (la propuesta de los populares partía de 38 comparecientes y 28 informes).

Entre los comparecientes propuestos por la oposición, que sí acepta el PP, se suman, entre otros, el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva; el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz; la directora del Instituto de Estudos do Territorio, Inés Santé; y el experto Edelmiro López Iglesias, que fue director xeral de Desenvolvemento Rural con el bipartito. En cambio, no acudirán Núñez Feijóo ni Rueda ni la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, tal y como reclamaban los grupos del PSdeG y BNG. También echa en falta En Marea algunos perfiles técnicos que pedía.

Así, el PP ha sacado adelante en solitario el plan de trabajo de esta comisión creada tras la ola de fuegos de octubre que arrasó unas 49.000 hectáreas en Galicia y en la que fallecieron cuatro personas. Junto a esto, los populares aceptan más de una treintena de informes que demandaba la oposición (serán 44 en total) sobre cuestiones como: la investigación sobre incendiarios y detenciones desde 2006; las pérdidas provocadas por los fuegos; las medidas contra la erosión; las ayudas públicas para rozas y cortafuegos; los medios de lucha contra el fuego operativos en 2017, el impacto paisajístico o la incidencia del cambio climático. También se abordará el plan forestal.



Una comisión "coja" por las ausencias

El primero en tomar la palabra este miércoles ha sido Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), que critica que a las comparecencias "le faltan más de dos patas", pues "debe estar el presidente de la Xunta" y "el vicepresidente", en una lista en la que "faltan nombres", lo que ve "injustificable". A renglón seguido, José Quiroga (PSdeG) ha expuesto que, aunque "nunca" se llegue a "un punto de estar a gusto todos los grupos", observa "taras" como la falta de Feijóo y los conselleiros de Medio Ambiente y Vicepresidencia, de forma que el plan de trabajo queda "cojo".

Posteriormente, el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha acusado a los populares de "devaluar" la presencia de la Xunta en la comisión "hasta extremos que no parecen justificables". También se ha quejado de la falta de presencia de miembros del ámbito judicial, ya que el PP ha defendido "la tesis" de que la ola de incendios se trataba de "terrorismo incendiario" y cree necesario "contrastar si es así o no".

Por su parte, Luís Villares (En Marea) ha reprochado "numerosas deficiencias" en informes y comparecencias, al tiempo que echa en falta participación ciudadana. Aquí, se ha quejado de que los populares no hayan aceptado sus "perfiles técnicos" propuestos, tras no haber pedido la comparecencia de ningún miembro del Gobierno de Feijóo.



Solo se busca "darle" a la Xunta

En contraposición, José González (PPdeG) se ha quejado de que "el único punto de discrepancia es el vicepresidente", por lo que reta a la oposición a que si su fin en esta comisión "es darle a los miembros del gobierno pues díganlo". A En Marea le ha pedido explicaciones por no apoyar el plan de trabajo, al incorporar a la mayoría de expertos que proponía, ha dicho.

Tras poner en valor las diversas incorporaciones de la oposición aceptadas por los populares, González le ha preguntado a la oposición si "lo importante" es proponer "reformas" en la lucha contra el fuego o "darle al vicepresidente". Además, se ha escudado en que tanto Feijóo como Rueda ya comparecieron en pleno para hablar de la ola de fuegos de octubre. Finalmente, el diputado popular ha valorado que esta comisión de estudio sobre los fuegos tendrá "más comparecencias e informes que la de 2006", así como "más a petición la oposición".



Lista de comparecientes

Entre todos los grupos se proponían 169 intervenciones diferentes y finalmente serán cerca de 70. La lista de comparecientes está formada por la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez; el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto; los directores xerais de Desenvolvemento Rural, Patrimonio Natural y Emerxencias e Interior. También el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, y el fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz.

Además, lo harán: el director de la Axencia Galega da Industria Forestal, gerente de la Axencia Galega de Emerxencias, directora del Instituto de Estudos do Territorio, subdirector xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, el jefe de servicio del Servizo de Programación e Planificación Preventiva, el coordinador de los equipos de extinción que Galicia envió a los incendios de Portugal.

Los alcaldes que estarán son de los municipios de: Ribeira, Folgoso do Courel, Oímbra, Soutomaior, Nigrán, As Neves, Carballeda de Avia y Cervantes. La lista continúa con el director del Centro de Investigación Forestal de Lourizán; el director de la Rede de Parques Naturais de Galicia; el agente forestal Manuel Gómez Trabada; Amadeo Ferreiro Iglesias, de la brigada do distrito XII de Miño-Arnoia; el coordinador del grupo de emerxencias supramunicipais de Pereiro de Aguiar, José Antonio Rodríguez; el responsable de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Boqueixón, Juan Corral Sánchez; un representante de la UME; un representante de la Fegamp; así como Concepción Pombo, de la CRTVG.

A estos se unen representantes de: Clúster da Madeira, Asociación Forestal de Galicia, Confemadera, Asociación Primeira Transformación da Madeira de Lugo, Agromacen, Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia, Hifas da Terra, Federación Galega de Caza, Colexio de Enxeñeiros de Montes de Galicia, Fundación Juana de Vega, Promagal, las Sofor, Asefoga, Organización Galega de Montes Veciñais, ENCE, Campus Terra (USC), Fearmaga, Silvanus, Ovica y Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Xinzo-Ponteareas. Además de CIG, UGT, CC.OO y Unións Agrarias.

Habrá expertos como el catedrático de Dereito Civil de la UDC, José Manuel Busto; el catedrático de Silvicultura de la USC, Roque Rodríguez Soalleiro; el profesor de la USC Agustín Merino García; el catedrático de Produción Vexetal Antonio Rigueiro y un representante del grupo de profesores universitarios firmantes del manifesto 'Porunha nova política para o rural galego'.

La lista de expertos prosigue con los profesores universitarios Rubén Lois, Edelmiro López Iglesias, Augusto Pérez Alberti y Alberto Martí Ezpeleta. También habrá miembros del Foro Económico de Galicia y el Grupo Colmeiro, entre otros.