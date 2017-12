Embalses y parques eólicos, "las minas de oro" de los concellos

Los concellos gallegos ingresan una media de 557,6 euros por habitante, entre lo que recaudan en impuestos y su participación en los ingresos del Estado. Sin embargo, hay un selecto grupo de once que superan los 1.000 euros per cápita. La sorpresa es que no se trata de los ayuntamientos con más PIB, ni los más urbanos, ni los más poblados. Los municipios con la financiación per cápita más elevada son Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Parada de Sil, A Teixeira, A Veiga y Vilariño de Conso en Ourense. En A Coruña, As Pontes, y en Lugo, Muras, Negueira de Muñiz, Ourol y Xove.

La explicación está en que todos estos ayuntamientos tienen en su territorio algún parque eólico, embalse, central eléctrica o un parque empresarial importante, que dispara sus ingresos convirtiéndolos en los más privilegiados de la comunidad, sobre todo si se tiene en cuenta que son municipios con poca población y, por lo tanto, su financiación en términos per cápita se dispara.

Todas estas infraestructuras son una importante fuente de ingresos para los concellos en los que se asientan. No solo ingresan más por el impuesto de actividades económicas, sino también por el tributo sobre bienes de características especiales. La recaudación de este gravamen en Galicia está en torno a los 30 millones de euros. Y además, este es el único tributo donde los ayuntamientos gallegos ingresan más que los municipios del resto de España.

La recaudación se sitúa en Galicia en 11,1 euros por habitante, frente a los 9,4 de la media nacional.

El impacto de este tributo explica que la comarca con los municipios mejor financiados sea Viana do Bolo en Ourense, seguida de Terra de Trives. Las que obtienen menos ingresos por habitante son O Sar (en el área de Padrón) y O Baixo Miño, con solo 423 y 424 euros por habitante respectivamente.