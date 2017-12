Fomento ignora la demanda para que costee el Corredor Atlántico y pedirá fondos europeos para 2021

El Ministerio de Fomento pedirá financiación europea para "renovar" el tren convencional de Vigo a León, una financiación que se aprobará el próximo año y se concederá a partir de 2021, para intentar así tener más opciones y en 2023 que Galicia se conecte al Corredor Atlántico del tren de mercancías. Ignora así la demanda de que asuma el coste de modernizar ya el tren gallego para impulsar su enganche al Corredor Atlántico, como por ejemplo demandó el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga.

Fomento remitirá mañana a la Comisión Europea su propuesta de las infraestructuras que deben recibir financiación europea en el marco del programa Mecanismo Conectar Europa para el periodo 2021-2027. La decisión final se tomará en mayo del próximo año y no será hasta 2021 cuando, si se aprueba, comience a llegar la financiación europea.El titular de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna, explicó ayer en Santiago que el listado incluirá el AVE gallego, la red convencional de ferrocarril de Vigo a León y la autovía A-8.

Es el único movimiento que va a realizar el Ministerio de Fomento para acercar la conexión del Noroeste español al Corredor Atlántico -que se incluye en la Red Transeuropea de Transportes- mientras no se produce la revisión de la red, que se llevará a cabo en 2023 y no se aprobará hasta 2027. El ministro, Íñigo de la Serna, explicó ayer en Santiago que esta red es "inalterable" hasta entonces y que la "ventana de oportunidad" que existe para Galicia es solicitar que estas infraestructuras se incluyan en el anexo que desarrolla la red transeuropea y en el que se incluyen las vías prioritarias para conseguir financiación. Rechazaba así propuestas como la del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, el popular Enrique López Veiga, que reclamaba a Fomento que asumiese el coste de la conexión "con fondos propios" si no se puede optar ahora a los europeos. "El Corredor Noroeste es algo que no se puede paralizar. Los puertos gallegos no pueden quedarse sin ferrocarril. Sería pegarse un tiro en el pie", afirmó. También los empresarios lamentaron en su momento la no inclusión de Galicia en el corredor porque, consideraron, que la economía local podía perder competitividad.

De la Serna quiso aclarar, dijo, un asunto que se ha "interpretado de una manera completamente errónea". Omitió decir que fue su departamento el que, a mediados de octubre, decía que "en 2018 se iniciarán las tareas que conducirán a la aprobación de un nuevo reglamento en 2020, que incluya los nuevos itinerarios de los corredores europeos". En ese mismo comunicado, motivado por una declaración institucional de los Gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León en la que reclamaban la conexión del Noroeste con el Corredor Atlántico, Fomento se comprometía a trabajar por la inclusión del noroeste "desde el mismo momento en que la Comisión Europea inicie los trabajos para la elaboración del nuevo reglamento".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,defendió que la inclusión de Galicia en el Corredor Atlántico "no queda pospuesta" a una decisión "del año 2023 o del año 2027" porque con la solicitud de fondos se iría mejorando la red existente hasta que "se abra el mapa de infraestructuras europeas otra vez". Lo importante ahora, dijo, "es invertir" y, como ya aseguró en otra ocasión, "ganar tiempo". Feijóo reclamó también como fundamental que esta red se conecte desde 2018 con los puertos de Vigo y A Coruña. En esa misma línea aprobó ayer el Parlamento por unanimidad una iniciativa con la que insta a la Xunta a defender que la redefinición del corredor atlántico de mercancías incorpore y "priorice" la conexión ferroviaria de los puertos gallegos de Vigo y A Coruña, a través de Monforte, León y Palencia, y lo haga con el año 2018 "como referencia". Algo que no será posible, porque, como indicó De la Serna, la financiación no llegará, al menos, hasta 2021.