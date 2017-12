Los socios del Centro Gallego de Buenos Aires aceptan vender pero piden quedarse con los bienes culturales

Los socios del Centro Gallego de Buenos Aires aceptan negociar su venta con el grupo español Ribera Salud, pero con condiciones. Los portavoces de los seis grupos que representan a los socios aceptaron ayer, en una junta extraordinaria, la venta del histórico inmueble, en el centro de la capital argentina, y la cesión del servicio de su hospital como solución a la fuerte deuda y la amenaza de la quiebra de la institución, pero ligaron la operación a que se mantenga la actual plantilla, los servicios a los socios y que las instalaciones culturales y el patrimonio de la colectividad queden en sus manos gracias a una cesión "gratuita a perpetuidad" por parte de los compradores. Así, la mutua de socios seguiría siendo la propietaria del patrimonio cultural del centro y la responsable de decidir su futuro y "destino definitivo", que no será "fuera del territorio argentino".

El Centro Gallego posee pinturas de autores como Laxeiro, Maside, Seoane, dibujos de Castelao o esculturas, que están en proceso de catalogación y tasación por parte de técnicos del Banco Ciudad de Buenos Aires. En los estantes de su biblioteca se asientan más de 20.000 volúmenes y en sus archivos hay grabaciones de conferencias y actos de intelectuales gallegos como Otero Pedrayo, Martínez Risco, Castelao, Cunqueiro o Blanco Amor. En su hospital murió Castelao en 1950 y la habitación se conserva como entonces. La compradora, Ribera Salud, junto a la argentina Fundación Favaloro -guía de la empresa española en su expansión en el país austral- mostró, en la carta con su oferta que envió al centro, su intención de "velar" por este patrimonio cultural y negociar su futuro "con todas las partes implicadas". Ahora los socios reclaman no solo su propiedad, sino también el uso de las salas que tengan fin cultural, como el teatro Castelao. Ribera Salud afirmó ayer que están todavía "estudiando la viabilidad" del Centro Gallego porque "es un proyecto de gran complejidad por la situación jurídica, financiera y patrimonial de la entidad". A pesar de la luz verde para su venta que dan los socios, la empresa insiste en que "no hay nada cerrado" todavía.

Y es que las exigencias de los socios van más allá de la oferta inicial de la empresa. Por ello, han aprobado la creación de una comisión -en la que participarán seis personas, una por cada grupo político- que negocie durante el próximo mes con la empresa las condiciones de la venta. La oferta de Ribera Salud es de 42 millones por el edificio, que se destinarían a pagar la deuda de la entidad, a los que añaden otros 60 millones que, calculan, serán necesarios para la modernización de las instalaciones. Pero los socios sostienen que no conocen el alcance real del déficit por lo que piden que los compradores paguen por el edificio "el valor correspondiente a la cancelación de todos los pasivos actuales, futuros y/o contingentes". Los representantes de los socios no han querido tampoco aprobar las cuentas de los últimos cinco años de gestión, en los que el Centro Gallego ha estado intervenido judicialmente por el Gobierno argentino debido a las deudas que acumula. Por ello, no hay una cifra oficial del déficit de la institución, aunque parte de él corresponde a deudas con los trabajadores. Según el acuerdo propuesto, Ribera Salud debería contratar a toda la plantilla actual, respetar su antigüedad y abonarles los atrasos. La mutua quiere también recibir un 8% mensual de las cuotas de los socios que ingrese la empresa compradora.