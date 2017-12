Los exámenes para profesor serán eliminatorios, como hasta ahora

Finalmente los exámenes de las oposiciones de Educación serán eliminatorios, como hasta ahora. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, acorgó esta tarde con los consejeros de las comunidades autónomas que el sistema de oposiciones en 2018 consista en exámenes eliminatorios como ocurre en la actualidad, una propuesta que rechazan comunidades del PSOE y la mayoría de los sindicatos.

Méndez de Vigo presidió la mesa de la Sectorial. Marcial Marín, su número dos, asegura que ha existido "unanimidad" de las comunidades autónomas sobre cuatro de lo cinco puntos que se debatieron en torno a la modificación del Real Decreto de 2007 por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes.

El aspecto que más polémica suscitó fue el referido a la prueba de conocimientos, que constará de tres partes y serán eliminatorias, es decir, que habrá que aprobar cada una de ellas con una nota mínima de cinco puntos --prueba práctica, desarrollo de un tema y prueba de aptitud pedagógica--.

"Se ha tomado la decisión de hacer las pruebas eliminatorias, ya que así lo aconsejan la mayoría de las comunidades, los informes jurídicos, la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público y cinco sentencias del Tribunal Constitucional, en defensa de los principios del mérito y capacidad", afirmó Marín, para añadir que, un sistema diferente, podría conllevar la "impugnación" del proceso y, por tanto, "el caos". Marín destacó los "principales acuerdos" tras las "negociaciones" con sindicatos y comunidades autónomas, con los que el Ministerio de Educación se reunió hasta en diez ocasiones. Además, destacó que los temarios "no cambian" hasta 2020.

El primero de los acuerdos consiste en aumentar la ponderación de la fase de concurso, es decir, la experiencia hasta el 40% frente al 33,3% actual. Del mismo modo, se ha rebajado la ponderación de la fase de oposición del 66,6% al 60%. También se acordó aumentar los temas elegidos al azar para el desarrollo por escrito del tema elegido por el aspirante: hasta 25 temas, tres a elegir frente a los dos actuales; entre 26 y 50 temas, cuatro a elegir frente a los tres de ahora, y a partir de 51 temas, cinco a elegir, uno más que en la actualidad. Además, se aumenta la valoración de la experiencia docente previa a la fase de concurso, pasando a un máximo de siete puntos frente a los cinco de ahora. También se aumenta el número de años de experiencia docente previa, ya que pasa de un máximo de cinco años a un máximo de diez, valorados a razón de 0,7 puntos por cada año en especialidades del cuerpo al que opta el aspirante en centros públicos.

Protesta de sindicatos

Varios miembros del Secretariado de STEs-i se concentraron por la mañana frente al Ministerio de Educación para reclamar estabilidad de los profesores interinos, así como para pedir al Gobierno la reapertura de la negociación sobre un cambio en el acceso a la profesión docente.

Este colectivo considera que el actual sistema de ingreso docente "no ofrece garantías de una auténtica consolidación de empleo del profesorado interino que ejerce en la educación pública" y que el Gobierno tiene "falta de voluntad política" para cambiarlo.

"Estamos aquí para reclamar una salida digna para todo el profesorado interino, que es más del 25% en la enseñanza del Estado", expresó uno de los portavoces de STEs, Alberto Carrillo, quien además explicó que los interinos actualmente sufren "pérdida de empleo para dar su puesto a otra gente".

Carrillo señaló que en esta negociación, los principales sindicatos solicitaron que los docentes no se tuviesen que someter a un examen de oposición "que depende de factores como si están inspirados ese día o de qué pie cojee el tribunal", lo que les supone en muchos casos que pierdan su empleo. Por ello, solicitan un "acceso diferenciado" en la oposición: Por un lado, para los profesores interinos y, por otro, para los nuevos aspirantes a la profesión.

Postura de comunidades del PSOE

Las comunidades autónomas con gobierno socialista -Andalucía, Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Baleares- no quieren que las próximas oposiciones para docentes cuenten con fases eliminatorias, pero lo acatarán.

El consejero de Educación de Baleares, Martí March, y el secretario autonómico de Educación valenciano, Miguel Soler, explicaron antes de la reunión que la postura "común" socialista es que las pruebas "no sean eliminatorias" después de años sin oposiciones y dado el alto número de interinos..

"Pedimos el 5 en una única prueba como cuando el periodo de transitoriedad de la LOE (anterior ley a la Lomce)", según Soler, que recordó que las ocho comunidades socialistas defienden que "estamos en una situación excepcional".

Además, "no se conseguirá reducir la interinidad al 8 % (ahora está en más del 20 %) si no se elimina la tasa de reposición y queda al cien por cien", añadió.