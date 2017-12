El Parlamento gallego aprueba los presupuestos con el rechazo de casi 1.300 enmiendas de la oposición

Los presupuestos gallegos han sido aprobados este martes en el pleno del Parlamento solo con los votos a favor del PPdeG, que ha rechazado las casi 1.300 enmiendas que la oposición mantenía vivas.

En el pleno celebrado a lo largo de la mañana de este martes han salido adelante las cuentas para 2018, que crecen un 2,9% hasta 9.487 millones, mientras la oposición ha criticado la "prepotencia", "arrogancia" y "soberbia" del grupo con mayoría en la Cámara por desechar sus propuestas.

En respuesta, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha pedido "relativizar" que no se acepten las enmiendas de las oposición. Así, le ha dicho a los grupos que si tildan de "soberbios" a los populares también hará lo propio con los alcaldes de Pontevedra, Vigo y A Coruña por ese mismo motivo.

Así, Puy ha defendido que los populares no han aprobado "tantas enmiendas" como le "gustaría" a la oposición porque son las "mismas" que los últimos años --como una propuesta relativa a la creación de una oficina de control presupuestario, ha dicho-- o debido a su "imposibilidad".

Además, el portavoz popular ha puesto en valor que en los trabajos previos en comisión se aceptaron "dos o tres" enmiendas del Grupo socialista relativas a ampliar partidas para becas y afectados por los daños de incendios, así como para incrementar la transparencia.

Toda la oposición ha coincidido también en criticar la baja ejecución de las cuentas a lo largo de los años. En contraposición, Puy Fraga ha defendido que se ejecutaron "por encima del 100%" los anteriores presupuestos, y si se dejaron de aplicar determinadas partidas es porque "se sobreejecutaron" otras como el Sergas (109,5%) o el Fondo Galego de Garantía Agraria (el 281%).

En Marea critica que "generarán más pobreza"

Luís Villares (En Marea) ha criticado que "la mayoría parlamentaria no vale para hacer lo que a uno le vengan en gana", por lo que censura que estas cuentas sirvan para la "desmantelamiento de lo público", y "generarán en 2018 más pobreza y desigualdad".

Por tal motivo, se queja de que los populares no tengan en cuenta cientos de enmiendas que buscan "el bien común" a través de la justicia social, la erradicación de la pobreza y la igualdad entre sexos.

Así, ha cargado contra unas cuentas y una Xunta que no cuentan con políticas sociales para "revertir" la crisis demográfica, que apuestan por "el exterminio del rural" y el cierre de las escuelas y los hospitales, al tiempo que "no se preocupan de atender" a "un territorio asolado por los fuegos" ni a los "exiliados económicos".

Por su parte, Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) reprueba un presupuesto "con escasa ambición", en el que el estado de gastos e ingresos del presupuesto es "exactamente el mismo" que el que entró.

De tal forma, ha mostrado su rechazo a unas cuentas en las que el PPdeG no tuvo la "sensibilidad suficiente" para incluir cambios y la Xunta "no está preparada" para "actuar de verdad sobre los problemas que tiene la sociedad y economía de Galicia".

Unas cuentas con niveles "muy bajos" de ejecución, en los que "da igual lo que se ponga al principio porque eso no se va a ejecutar", con programas de empleo pendientes mientras hay una caída de la población activa juvenil "a un ritmo muy importante".

Por su parte, Ana Pontón (BNG) ha arremetido contra la "apisonadora" del PPdeG en el trabajo parlamentario, pues lamenta que "no haya voluntad de modificar ni una sola coma" en unos presupuestos "rutineros y complacientes", que "son muy mejorables".

Y es que reprocha que los presupuestos se hayan convertido en un "ritual" en el que el PP "no aprueba ni una sola de las más de 1.000 enmiendas que se presentan desde la oposición", un "ejercicio de soberbia".

La nacionalista ve estas cuentas las de un presidente Feijóo "ausente", "acomplejado" y "sin ambición de país", que "sitúa a Galicia en la irrelevancia política" como "fiel servidor del centralismo de Rajoy y de los recortes de Montoro". Lo cual identifica con una factura para los gallegos en un aumento de peajes, una financiación discriminatoria y retrasos en el AVE. DEBATE SOBRE EL MACHISMO

Un debate sobre el machismo se ha colado en este pleno presupuestario, en donde la oposición ha esgrimido el caso del presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, que acaba de archivar la Audiencia Provincial en relación a supuestos delitos de acoso sexual.

Sobre este extremo, Villares ha señalado que los tribunales "no vieron delito penal", pero avisa de que la "irrelevancia penal no significa" que "no merezca un reproche ético".

De hecho, Villares advierte de que es un "error muy grave" pensar que solo hay conductas machistas "cuando hay delito", por lo que el "PP no puede arropar la conducta de Baltar aunque no sea un ilícito penal". "Por eso nadie subirá a esta tribuna a defender al señor Baltar", ha afirmado, porque "es indefinible desde el punto de vista de la igualdad".

Pontón ha expuesto que, más allá de "lo que juzgue un juez", "hay hechos que son absolutamente incontestables", con "conversaciones" que "todos" pudieron escuchar. La también nacionalista Noa Presas ha denunciado que el caso Baltar muestra que "no hay separación de poderes".

Abel Losada (PSdeG) ha asegurado sobre Baltar que "éticamente" una sociedad moderna "no puede tolerar" determinadas actitudes. "Tenemos que tener las reglas un poquito más allá de una decisión judicial", sostiene.

Previamente, la intervención del portavoz de En Marea este martes ha arrancado con la petición de que el diputado del PPdeG Carlos López Crespo se disculpe por sus declaraciones del último pleno en las que se refirió a las "trabajadoras autómatas que a veces funcionan en sindicatos".

Sobre las declaraciones de López Crespo, Villares ha denunciado que son "absolutamente contrarias a la igualdad", un "machismo con todas las letras", en un "ataque gratuito y absolutamente bochornoso contra los sindicatos".

Tras ello, el presidente el Parlamento, Miguel Santalices, ha tomado la palabra para informar de que López Crespo no ha podido acudir al pleno de este martes por "un proceso de enfermedad", a la vez que ha apuntado que el diputado "pidió disculpas en una carta". Además, ha recordado acerca de Baltar que "ya fue archivado su caso".

En contraposición, Pedro Puy ha defendido que el acoso sexual "o lo hay o no lo hay", y "si lo hay, hay delito". Por lo que Baltar "no es ningún acosador" y decir lo contrario es "difamar". Además, ha pedido a En Marea que repruebe al alcalde de A Coruña por su "micromachismo" al "bromear" sobre la líder del PP local con "memes".



Votaciones

En el segundo debate presupuestario de la mañana antes de las votaciones, el PPdeG ha recordado su apoyo en comisión a dos iniciativas del PSdeG y otras dos transaccionadas del articulado.

Durante este debate, con varios comentarios desde las bancadas de los grupos, Santalices ha apelado al "espíritu navideño" para continuar el pleno.

Finalmente, se han votado las enmiendas y los presupuestos por secciones. Algunas de las enmiendas de la oposición que el PP ha rechazado han sido pedidas ser votadas por separado, en donde el PSdeG se ha abstenido sobre diferentes propuestas de En Marea y BNG.

A los presupuestos, el PP ha dado su apoyo y la oposición, mayoritariamente, se ha posicionado en contra --salvo excepciones, como en organismos en los que parte o toda ella se ha abstenido--. A continuación, los grupos han votado el texto articulado del dictamen, con el resultado del respaldo del PP y el rechazo de la oposición.