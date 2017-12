Feijóo, sobre la subida de los peajes en la AP-9: "Yo puedo hacer cosas, milagros no"

La subida del peaje de la autopista AP-9, que el próximo año costará un 3,1% más, y el retraso de la conexión por ferrocarril de Galicia con el Corredor Atlántico de Mercancías se cruzaron ayer en el camino de Feijóo en el Parlamento. La oposición lo responsabilizó del aumento de las tarifas de la Autopista do Atlántico y de no querer buscar con el Ministerio de Fomento una solución para frenar la subida. El presidente de la Xunta tiró del recurso de la herencia política y acusó a los ejecutivos socialistas en el Gobierno central de haber firmado convenios "ruinosos" con Audasa, la concesionario de la vía, en 2006 y en 2011, "a 48 horas de unas elecciones" generales. Según Feijóo, su gobierno está ahora "dando la batalla" para paliar los efectos de esos convenios, pese a la subida del precio de los peajes previsto para 2018. "Yo puedo hacer cosas, milagros no", afirmó al respecto. Así, indicó que la subida prevista es necesaria "para pagar la ampliación de la autopista".

El portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, propuso que sea el Ministerio de Fomento el que asuma el coste de las obras para evitar que se repercuta en los bolsillos de los gallegos porque, dijo, la Administración central "tiene recursos" como demuestra a su parecer que aprobaran el cupo vasco en materia de financiación autonómica o la conexión entre Cantabria y País Vasco por carretera. "Pongámonos de acuerdo y reclamémoselo al Ministerio" y "si usted no tiene fortaleza suficiente, cuente con los grupos que quieran aprobarlo", pidió. La oposición criticó a Feijóo por lo que consideran una falta de peso político en Madrid a la hora de defender las reclamaciones de Galicia relacionadas con las infraestructuras, sobre todo desde que el PP impuso su en el Congreso para debatir sobre el traspaso de la AP-9, medida que el BNG llevó esta semana al amparo del Tribunal Constitucional. "La transferencia de la AP-9 fue propuesta por el BNG. Usted lo único que hizo fue aplaudir. Es cómplice de una subida continuada de los peajes", le recriminó la portavoz del BNG, Ana Pontón. El líder de En Marea, Luís Villares, continuó la critica a la política en materia de infraestructuras de Feijóo, "con F de fracaso", censurando lo que es, a su parecer, una "pelea de gallos" entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. "Mucho pico y poca pala. Pala cero en infraestructuras", le espetó.

"No sé de qué me está hablado", le respondió Feijóo, que emplazó al portavoz de En Marea a ver en unas semanas, cuando el ministros visite Galicia, "no lo que pide Galicia, sino lo que consigue". El presidente de la Xunta intentó contrarrestar los ataques con regresos al pasado. Así, animó a Pontón a indagar "cuánto subían los peajes" durante el gobierno del bipartito y reprochó a Leiceaga que el ejecutivo de Zapatero aprobara que Galicia pagase el 50% de los peajes de Rande y A Barcala -que ahora asume el Estado- en un primer acuerdo con Audasa y la subida del 1% anual durante 20 años que se aprobó "48 horas antes" de las elecciones en un segundo convenio. "Me da la sensación de que defiende a un compañero de su partido", apuntó, en una velada crítica al entonces ministro de Fomento, José Blanco. Feijóo consideró que ese convenios pueden "sonrojar" al diputado socialista y que si "quiere echar una mano", en referencia a la petición a Fomento que propone Leiceaga, "hay que explicar primero a los gallegos en que situación estamos". "Cuando usted no tiene solución habla del pasado", le reprochó Leiceaga.

La nacionalista Ana Pontón también atacó a Feijóo con financiación autonómica porque, dijo, "es un escándalo político" que el Parlamento no conozca la postura de la Xunta al respecto. "El peor de los agravios sería aplicar los criterios nacionalistas, le respondió el presidente sin aclarar lo que la Xunta ha pedido al ejecutivo de Rajoy.





Alberto Núñez Feijóo | Presidente de la Xunta

"Damos la batalla, ahorramos 400 millones en la AP-9"







Luís Villares | En Marea

"La pelea de gallos de Feijóo con el ministro nos cuesta mucho"







Xaquín F. Leiceaga | PSdeG

"Feijóo cuenta poco para Rajoy y eso es un problema"