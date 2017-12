Feijóo: "Fomento intentará lograr financiación para mejorar la red básica ferroviaria gallega"

El presidente de la Xunta considera que lo único que se puede hacer para conectar la red ferroviaria de Galicia con el Corredor Atlántico de Mercancías es lo que "se está haciendo". La inclusión del Noroeste peninsular en esta red tendrá que esperar al menos una década, según confirmó hace unas semanas el Ministerio de Fomento, que afirma que la Unión Europea no comenzará a negociar la inclusión de nuevos tramos en la red básica hasta 2023 y no será hasta 2027 cuando se hagan efectivos los acuerdos. Ante los reproches de la oposición, que considera que Alberto Núñez Feijóo no está haciendo lo suficiente para que el Ministerio de Fomento pida ya la inclusión de Galicia, el presidente de la Xunta afirmó: "Lo que se puede hacer ahora es lo que hicimos". Según Feijóo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometió a "conseguir o intentar conseguir" en el próximo año financiación para mejorar la red básica existente y "así ganar tiempo para incluirlo en la red transeuropea de transportes".

En Marea y PSdeG coincidieron en que "no existe ningún impedimento europeo" sino que se trata de un "problema político" por lo que instaron a Feijóo a reclamar ya ante el Ministerio de Fomento que solicite incluir Galicia en el corredor. La preguntas de control al presidente estuvieron copadas por las infraestructuras y los reproches de la oposición a la Xunta ante la subida de los peajes de la AP-9 de un 3% previsto para el próximo año.