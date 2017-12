Regades llama a la unidad tras ganar las primarias del PSOE en Pontevedra

El concejal vigués y diputado provincial David Regades será elegido secretario general del PSdeG-PSOE de Pontevedra en el Congreso Provincial que se celebrará el próximo día 16 en la ciudad del Lérez. Regades tomará el relevo de Santos Héctor después de vencer en las primarias celebradas ayer en toda la provincia al otro candidato a la secretaría general, el concejal de Redondela Eduardo Reguera, próximo al actual secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero.

Con todo, Regades, tras agradecer el apoyo recibido de los militantes socialistas, dedicó sus primeras palabras a confirmar que "me comprometí durante la campaña a trabajar por la unidad y seguiré trabajando por ella una vez que los compañeros de la provincia han depositado su confianza en mí".

Regades fue elegido secretario general de los socialistas pontevedreses con una ventaja de 253 votos, al obtener 1.059 apoyos de los militantes socialistas de la provincia frente a los 806 de Eduardo Reguera. Afín al alcalde vigués Abel Caballero y a la presidenta de la Diputación Carmela Silva, el que será próximo secretario general del PSOE en la provincia cimentó parte de su victoria en el apoyo obtenido en la ciudad olívica, en donde obtuvo 336 apoyos frente a los 145 de Reguera. El concejal redondelano, no obstante, fue el más votado en las otras dos agrupaciones más importantes de la provincia: Pontevedra (137 a 74) y Vilagarcía (61 a 36). La participación alcanzó un 66% del censo de militantes socialistas de la provincia.

"Ni vencedores ni vencidos"

En su intervención tras conocerse los resultados, Regades afirmó que tras esta jornada "no hay vencedores ni vencidos" en el socialismo pontevedrés. Dio las gracias al candidato Eduardo Reguera por "unas primarias con juego limpio y muy constructivas" para la provincia y aseguró que "como secretario general voy a trabajar en equipo". "Quiero construir una ejecutiva de liderazgos compartidos" e insistió en que en su proyecto "no sobra nadie". "Hoy ganan los vecinos y el Partido Socialista, los únicos grandes derrotados de esta jornada son Rueda y Feijóo que ven como se consolida un PSOE fuerte en Pontevedra que va a ganar las elecciones municipales de 2019". "Los vecinos están esperando por el socialismo pontevedrés para mejorar sus vidas y les vamos a ofrecer una alternativa muy potente al PP que va a poner fin a los gobiernos de la derecha en la provincia" y "a llevar al PSOE a ser la primera fuerza". "Me encantaría que todas y todos nos sintiéramos ganadores puesto que el objetivo es derrotar a la derecha en la provincia" y ampliar el número de alcaldías socialistas para "consolidar" el gobierno de la Diputación.

Regades tuvo también palabras de agradecimiento para Andrés Díaz, alcalde de Ponte Caldelas, quien tras presentar su precandidatura a las primarias finalmente se unió al proyecto del próximo secretario general de la provincia.

Por su parte, el candidato Eduardo Reguera felicitó a David Regades y aseguró, nada más conocerse los resultados, que "desde ahora estoy a su disposición y que cuente con mi apoyo para estos cuatro años".

En cuanto a la oferta realizada en campaña por Regades para tender la mano al otro candidato a la hora de formar la ejecutiva, Reguera reconoció que "lo cierto es que no hablamos aún de eso y si yo hubiera ganado claro que le tendería la mano". "Tendremos que sentarnos a hablar porque este es un proyecto de todos, todos hacemos falta para preparar una cita tan importante como son las municipales".